中和警察宿舍改建案設社宅　44戶2022年釋出供給　

▲中和民樂段都更案「楓韻元山居」動土典禮。（圖／新北市府提供）



記者黃靖惠／綜合報導

新北中和民樂段都更案，位於中山路二段及中正路交叉口，緊鄰台64線快速道路，以及環狀線橋和站、中和站，原先地上是老舊透天厝及警察宿舍，歷經近4年整合規劃，未來將蓋26層住宅大樓，總戶數133戶，其中44戶是社會住宅，而今天舉行動土典禮，預計2022年初完工。

中和民樂段都更案「楓韻元山居」建案，未來規劃是地下5層、地上26層鋼骨鋼筋混凝土造大樓，規劃戶數133戶，其中部分含國有土地，分回44戶當作社宅住宅。

新北都市更新處更新事業科長徐子宏說明，中和民樂段都更案從協調、送件到動土，約莫耗時近4年，該基地共有6戶老透天地主，以及1處舊警察宿舍，總面積近2200坪，其中國有土地佔比4成，都更完成後作社宅，而先前已拆除地上老舊建物，今天開始動工，預計民國2022年2、3月完工。

他指出，該案基地兩條交通要道上，且鄰近台64線中和快速道路，未來又在環狀線捷運橋和站及中和站之間，交通十分便利，且生活機能相當便利。

他表示，該基地周邊多老舊公寓，平均屋齡40多年以上，不僅環境品質不佳，且建物安全堪憂，希望此案能夠當成該區火車頭，一同帶動周邊老屋更新。

台灣房屋中和捷運特許加盟店長張廷亦表示，以該區段而言，周邊住宅大樓物件較少，平均屋齡逾15年以上，緊鄰台64線高架橋，面向高架橋的房屋價格具抗性，每坪單價30~35萬元，若不面高架橋每坪均價40萬元。

他指出，該區緊鄰遠東世紀廣場廠辦聚落，周邊多電子、印刷及科技產業，擁有龐大的就業市場，周邊住房需求量大，當中又以2~3房型物件最熱門，以2房型約18~28坪，總價帶1000~1500萬元；3房型約26~36坪，總價帶1500~2000萬元。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，目前當地大樓產品區域房價在35萬左右，除了自住，也有看準鄰近多廠辦衍伸出的就業人口，出現不少置產收租的投資客群，而越往捷運景安站周邊的庶民飲食、居住氛圍更濃厚，機能相較更佳，房價可來到4字頭，尤其高價新案交屋潮集中中山路二段，近年也有出現5字頭行情，區域房市狀態佳。