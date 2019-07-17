對美感相當重視的屋主，多會以「古典唯美」及「精緻奢華」的風格演繹並透過大器質材、線板造型或軟件裝飾等方式堆疊，搭配上經典歐式家具，就能完美呈現大宅的風貌。其中，在材質部分，「天然石材」的紋理最能詮釋空間的氛圍及氣勢，但天然石材若長時間接觸日光與溼氣，毛細孔會因吸附作用而產生污漬，在清潔與視覺上會相對扣分，當然價格也不那麼親民，對於小資族或首購族就有所卻步！這時，不妨試試其他的替代方案，既能保留石材紋理，CP質還超高，趕快來看看吧！

1. 仿石紋建材－ 磁磚

具有大器風範的大理石，是豪宅屋主的最愛，但高昂的價格不僅讓人卻步，保養這件麻煩事，更讓人忍痛打消使用大理石的念頭。因此，設計師建議可使用仿大理石的磁磚取代，任何風格都適用，其易清潔好保養的特性，輕鬆就能享有大理石的華貴氣質。

▲地坪選以仿大理石地磚延伸大理石電視牆紋理，另採深金鋒大理石紋滾邊型塑場域獨立意象，更添精緻度。藉由低價好保養的大理石紋磁磚與古典壁紙的大面鋪陳，在精巧的比例拿捏間，用實惠的價格打造現代居宅的美式古典意涵。

▲地坪與壁面運用尺寸有別的仿石材磁磚鋪敘空間層次，並藉由內嵌幾何矩形概念，形塑精品衛浴概念。

2. 仿石紋建材－ 漆面

仿石紋的漆面，顧名思義就是用塗料來呈現天然大理石的紋理，而難易程度則與紋理的複雜度有關，較為單純的如雪白銀狐大理石或安格拉灰，繁複的如紫羅蘭大理石等，需要更高度的工藝技術來施作。仿石紋的漆還能做到多種不同的紋路表現，更能增添多元層次與豐富性，完美演繹珍貴石材的天然紋理。

▲利用帶有層次感的線板，覆上仿石紋漆後帶來大器磅礡的氣勢，壁爐造型的電視牆也將機能隱藏無形。

▲仿大理石噴漆延伸到臥房，一黑一白對比的古典意象，展演優雅風情。

3. 仿石紋建材－ 板材

在時間推演下，建材品質也不斷在提昇，在板材的技術上也越來越發達，優異的仿真技術在平面作圖騰變化，其色彩由淺到深不同色系的搭配，能給予居家設計更多變化及演繹不同的空間風格，也為屋主創造想像無限的空間神情。

▲以沉著的深色調性安排全室，客廳結合仿石紋美耐板、石英磚、鏡面、玻璃、木皮，細膩鋪敘細節發展場域質感。

▲為避免空間表情過於單一，電視牆運用御影石展現仿石紋材質，讓牆體表面流露出原始粗獷的氣息，隨著光線和視線的不同角度，帶來深淺不一的漸層效果。

▲搭配仿義大利石材磚及仿大理石飾板交替鋪飾，空間立面展現優雅美感；當橫鋪面取得視覺焦點。.