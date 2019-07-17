ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

石材貴桑桑，用仿石紋建材來取代！

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

對美感相當重視的屋主，多會以「古典唯美」及「精緻奢華」的風格演繹並透過大器質材、線板造型或軟件裝飾等方式堆疊，搭配上經典歐式家具，就能完美呈現大宅的風貌。其中，在材質部分，「天然石材」的紋理最能詮釋空間的氛圍及氣勢，但天然石材若長時間接觸日光與溼氣，毛細孔會因吸附作用而產生污漬，在清潔與視覺上會相對扣分，當然價格也不那麼親民，對於小資族或首購族就有所卻步！這時，不妨試試其他的替代方案，既能保留石材紋理，CP質還超高，趕快來看看吧！

1.    仿石紋建材－ 磁磚

具有大器風範的大理石，是豪宅屋主的最愛，但高昂的價格不僅讓人卻步，保養這件麻煩事，更讓人忍痛打消使用大理石的念頭。因此，設計師建議可使用仿大理石的磁磚取代，任何風格都適用，其易清潔好保養的特性，輕鬆就能享有大理石的華貴氣質。

issue10_139_01.jpg

▲地坪選以仿大理石地磚延伸大理石電視牆紋理，另採深金鋒大理石紋滾邊型塑場域獨立意象，更添精緻度。藉由低價好保養的大理石紋磁磚與古典壁紙的大面鋪陳，在精巧的比例拿捏間，用實惠的價格打造現代居宅的美式古典意涵。

issue10_139_02.jpg

▲地坪與壁面運用尺寸有別的仿石材磁磚鋪敘空間層次，並藉由內嵌幾何矩形概念，形塑精品衛浴概念。

2.    仿石紋建材－ 漆面

仿石紋的漆面，顧名思義就是用塗料來呈現天然大理石的紋理，而難易程度則與紋理的複雜度有關，較為單純的如雪白銀狐大理石或安格拉灰，繁複的如紫羅蘭大理石等，需要更高度的工藝技術來施作。仿石紋的漆還能做到多種不同的紋路表現，更能增添多元層次與豐富性，完美演繹珍貴石材的天然紋理。

issue10_139_03.jpg

▲利用帶有層次感的線板，覆上仿石紋漆後帶來大器磅礡的氣勢，壁爐造型的電視牆也將機能隱藏無形。

issue10_139_04.jpg

▲仿大理石噴漆延伸到臥房，一黑一白對比的古典意象，展演優雅風情。

3.    仿石紋建材－ 板材

在時間推演下，建材品質也不斷在提昇，在板材的技術上也越來越發達，優異的仿真技術在平面作圖騰變化，其色彩由淺到深不同色系的搭配，能給予居家設計更多變化及演繹不同的空間風格，也為屋主創造想像無限的空間神情。

issue10_139_05.jpg

▲以沉著的深色調性安排全室，客廳結合仿石紋美耐板、石英磚、鏡面、玻璃、木皮，細膩鋪敘細節發展場域質感。

 issue10_139_06.jpg

▲為避免空間表情過於單一，電視牆運用御影石展現仿石紋材質，讓牆體表面流露出原始粗獷的氣息，隨著光線和視線的不同角度，帶來深淺不一的漸層效果。

issue10_139_07.jpg

▲搭配仿義大利石材磚及仿大理石飾板交替鋪飾，空間立面展現優雅美感；當橫鋪面取得視覺焦點。.


隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊
全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH14｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37


點這裡看更多►►►
《寶島自由行》不只小確幸 還要大幸福
【幸福經紀人案例直擊】送給老伴的退休宅 工程顧問也需要的第三方保障！
你「客變」了嗎？買預售屋別忘了自己權益！

關鍵字：幸福空間磁磚石材

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4238

辦公座位不要正對大門！　4撇步告訴老闆這樣才會賺錢

辦公室是重要的生財之地，所以風水的好壞，不僅攸關員工事業，還會影響整個公司財運，尤其多數的上班族，大半時間待在辦公室裡，格局配置的優劣與否，直接影響工作上的情緒！所以想要公司生意興隆、財運亨通，專家建..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4238

黃子佼1.2億豪宅曝光　與孟耿如愛的結晶大公開

明星藝人即使在螢光幕前，再光鮮亮麗，回家後都得卸除一身疲憊與光環，重拾平凡溫馨的家庭時光。而這些明星們的私宅更是讓許多粉絲好奇不已，小編本週精選幸福粉絲們都關注的10位大明星的私宅直擊，來看看大明星們..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4238

用「小畫家」室內搭配也OK　居家設計TOP10大公開

不管大坪數還是小坪數，新屋還是舊屋翻新，屋主最擔心就是碰到格局不良、動線雜亂、NG收納等，設計師建議在裝修前，必須透過事前的溝通及規劃，將需求納入設計之中，才能真正達到「零失誤」居宅的夢想。本周人氣排..

22小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼1.2億豪宅 孟耿如愛的..

租金補貼7/22起申請　最高月..

詭異管路美觀秒崩壞…他交屋看傻

她想買移動式冷氣…網曝會後悔！

凌晨送羊奶！男哭離職..真相毛..

7500元爽租豪宅！他一句話被..

乃哥、于美人賣屋有一套　老鄰居..

鋼鐵大亨投資豪宅慘賠　控建商董..

想買8百萬套房！長輩1句話嚇壞..

客廳風水5重點讓你好運滾滾來

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄新案太多？　代銷：賣的多不..

詩意的愛情住居

視覺零負擔 清爽紓壓宅

裝修糾紛不用怕　懶人包大公開

居家機能新定義！收納美宅全攻..

台中藤蔓屋賣738萬　專家評重..

翁博士的家-富麗人文氣質

多元風格裡的西班牙浪漫

裝修必看大全！家就是最美亮點

房仲酷似年輕版徐亨　婆媽捧場4..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366