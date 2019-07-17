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夏日開Home趴！　廚房小清新一眼就愛上

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作者：幸福空間

【上週熱門榜回顧】115萬粉絲都關注-《寵物熱門榜》寵物宅需求激增↑↑平均每3戶就養1隻寵物！

廚房代表家的溫馨感，是家人之間情感交流的重要中心，而相較過去單純注重機能與實用性，美感設計也成為現代許多人裝修的重點。想打造舒適實用的夢幻廚房，應該留意哪些關鍵，本週幸福小編整理10篇粉絲們最關心的廚房居家話題，從爐具選擇，到收納規劃應有盡有，讓你廚房裝修一次滿足。


Hot Top 1：在2017倫敦大火之後~~超高建築防火第一步 廚房改用IH爐？！
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▲針對救災難度更高的高樓層建築而言，在廚房用火重地採用安全性較高的電子爐具，不僅對自己的生命財產多一份保障，也是對他人的居住安全多一份尊重。（......閱讀全文）

Hot Top 2：廚具檯面哪個好？石英石vs.人造石比一比就知道
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▲廚具檯面的選擇性很多，而近年來因石材的普及與高質感，也漸漸受到民眾青睞，其中最常被拿來比較的就是人造石與石英石了，雖然兩種都是石材，但它們的原料與特性可大不相同。（......閱讀全文）

Hot Top 3：新手人妻別慌張 7招打造舒適廚房
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▲廚房收納術不是只要重視作業實用性而已，還要考慮其他家人、生活型態、物品用途等因素，創造最適合自己的收納方式。接下來，將傳授各位打造舒適廚房的基本七項法則。（......閱讀全文）

Hot Top 4：8招廚房收納大絕 讓你家的鍋碗瓢盆不再流浪~
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▲希望充分使用餐櫃裡的所有食器！達成這一目標最大的難關就是拿取後面的食器時，必須先移動前面的食器。因此調整層板的位置，如此一來，拿取後面食器就不需要移動前面的食器。想用的時候可以立刻拿取，省去麻煩，也更輕鬆。（......閱讀全文）

Hot Top 5：真的Hen好用！秒懂廚房設計要訣
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▲總數353種最美觀舒適的居家設計佈置，讓設計師告訴大家要擺設何種家具，才能夠展現一致性？地板與牆壁採用何種材質才能凸顯風格…透過一一的實例，介紹這些高人氣的室內設計風格！（......閱讀全文）

Hot Top 6：日本超夯廚房設計 打造一輩子都愛不釋手的烹飪空間
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▲從大窗戶照射進來的陽光反射在白色地板上，將空間很大的LDK照亮，看起來宛如日光室。只要站在廚房櫃檯，堀邸的這幅溫馨景色看起來就是最美的。為了搭配抽油煙機，所以設置了強化玻璃隔板。「孩子可以隔著玻璃把作業卷拿給我看喔（笑）」。（......閱讀全文）

Hot Top 7：拯救腰酸背痛！一起愉快烹飪的好廚房設計
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▲想要舒適愉悅地使用廚房必須有邏輯地安排動線與收納，更重要的是，還必須符合「人體工學尺寸」！當人能自在舒服地烹飪或洗碗時，所謂「一進廚房就腰痛的病」自然就能得到緩解和根治啦！（......閱讀全文）

Hot Top 8：跟家人零距離 與建築大師一起打造的廚房
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▲家人之間的溝通始於廚房，在這個採光良好的廚房內，可以邊聊天邊欣賞窗外的風景。另外，為了能夠和孩子們一起做菜，所以檯面的寬度採用85cm這種寬敞的尺寸。能夠讓家人自然地聚在一起的舒適廚房完成了。（......閱讀全文）

Hot Top 9：一眼就愛上 美到犯規的17種小清新廚房風格
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▲想揮別傳統餐廚空間帶來的陰暗、油膩膩印象，運用中性色彩、木頭與編織元素，還有恰當的花藝與綠色植栽妝點，擁有了這些宛如雜誌封面般的美麗廚房，讓下廚也變得浪漫起來。（......閱讀全文）

Hot Top 10：廚房不裝拉門，也能阻擋油煙？
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▲開放式廚房雖然看起來寬敞，還能促進家人間互動，但料理時的油煙卻也容易到處飄散，讓家庭主婦們非常頭痛。其實，只要在裝修時特別注意幾項設備的規劃，當所有配套設施都完備，擁有乾淨無味的美麗廚房就不再是空想！（......閱讀全文）


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