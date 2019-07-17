7500元爽租29坪豪宅！人夫神邏輯「便宜＝出入複雜」…慘變砲灰渣

▲只要房客符合資格，最低7500元可租到29坪豪宅！（圖／翻攝自591網站）

網搜小組／綜合報導

為了降低空屋率，政府祭出減稅、補助的「包租代管」獎勵方案，誘使房東釋出閒置住宅，同時也能讓房客享有較廉價的租金，一舉兩得！近日有一名人夫發現，位在桃園青埔某豪宅招租，29坪月租金僅7500元，神邏輯詢問「鄰居會不會有點複雜？」一席話掀起大批網友怒了。

一名男網友在臉書《航空城青埔人『房市綜合討論區』》發文，日前他跟妻子去鑑賞青埔某豪宅，54坪有三房二廳二衛，位在11樓層高，含車位開價1398萬元。事後，原PO上網查資訊，意外發現低層樓有男房東以社會宅形式招租，寫著「2房出租屋愛心價」，一般戶租金1萬1000元、第一類政策租金10500元、第二類政策戶租金7500元，原PO一看最低租金僅7500元，擔憂詢問「這樣鄰居會不會有點複雜？」

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▲原PO憂心住戶出入複雜！（圖／翻攝自臉書航空城青埔人『房市綜合討論區』）

進一步追查，這間社會宅位在8樓，29坪擁有二房二廳一衛，若房客能以7500元入住，CP值非常高，大批網友看了狂讚「好心的地主，會有好報的」、「屋主佛心+1」。至於原PO的一番言論，也引發眾多網友砲轟，「社會宅的住戶未必複雜，買的起房子的住戶，複雜的程度不遑多讓」、「社會住宅=複雜？這什麼天龍觀念」、「有錢就沒有白X嗎？」、「個人覺得戶數越多 越容易複雜 跟租屋沒有太大關係，當然如果租客一直換 ，當然也會比較複雜」。

▲原PO神邏輯，讓網友怒了！（圖／翻攝自臉書航空城青埔人『房市綜合討論區』）