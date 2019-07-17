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買房送「裝潢or傢俱」佛心炸　專家揭暗黑三陷阱…冤大頭94你

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▲房屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲買房免費附裝潢，小心是廉價品！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

小心免費的最貴！不少建商會拋出買房送裝潢噱頭，或是仲介帶看中古屋，會佛心喊話「傢俱免費附贈」，用來增加民眾購屋意願，但小心話術藏陷阱，專家揭密建商狠剝三層皮的內幕。

眼見不一定為憑，日前有民眾看中一間二手屋，內裡裝潢傢俱讓他看了好心動，仲介趁勢喊話，只要買家砍價不要誇張，屋主就願意免費送傢俱。怎料，民眾簽下「現況交屋」四個字，滿心期待交屋後，發現講好的傢俱通通不見了。

原來，買賣合約中沒有具體寫清楚附送傢俱條件，買家最後只能捶心肝，根本求償無門，事實上，「現況交屋」可分為兩種情況，一種是有形物體，包括冷氣、冰箱等，另一種是無形的，就怕房子本身還有租賃契約或抵押權設定。

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▲買房送「裝潢or傢俱」佛心炸　專家揭暗黑三陷阱…冤大頭94你（圖／東森新聞）

▲若想現況交屋，務必在合約書上載明清楚！（圖／東森新聞）

若買房想要撿現成便宜，該怎麼自保？對此，台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，（傢俱或家電）型號、數量都載紀清楚，買家可根據清單來核對，會比較單純也比較具體，不會有爭議。

至於買預售屋也暗藏風險，不少建商主打附贈裝潢好康，聽起來CP值很高，但一不小心你可能就落入圈套，甚至被狠剝三層皮，像是「建材費用高估」、「多算設計成本」、「重覆計價」，建商從中再多賺一手。

▲買房送「裝潢or傢俱」佛心炸　專家揭暗黑三陷阱…冤大頭94你（圖／東森新聞）

▲建商恐從中暴利再賺一筆！（圖／東森新聞）

運巢社社長倪子仁透露，「家具、馬桶，包括衛浴那些東西，可能不是同等材質，那裝潢你看的到的，不一定吃的到！」另外，倪子仁也舉例，「比如說這個案子有300戶500戶，它的成本一坪的裝潢只有3萬，但是建商跟你說5萬。」

關鍵字：買房裝潢陷阱傢俱專家預售屋建商

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