裝修法律小知識！　不怕工程師跑路找不到人

每位屋主心中都有一片夢想藍圖，在未來家中實現幸福人生。有人裝修是為了新婚買房、有人是多年老屋想翻新、有人則是退休後想要養老等，對於種種的期盼都託付給設計師及工班；而設計師與工班也希望透過自身的專業與能力，致力完成屬於屋主的夢想。當雙方正式合作之時，最怕就是碰到「裝修糾紛」，倘若當初沒有合約簽訂、透明的報價過程、追加減的備註與清楚的付款流程等，雙方不但會鬧得不愉快，最後也只能付諸法律行動了！

從這次新聞案例中，我們可以針對以下幾個癥結拿出來檢討，如何經過事前防範來降低「裝修糾紛」的產生，達到彼此雙贏的場面。

（圖片來源／翻攝自爆料公社）

Point.1 僅有口頭協議 沒有簽屬合約

任何消費行為的產生，為避免交易雙方產生損失，白紙黑字的簽署非常重要。屋主選定設計師/工班之後，都會經過諮詢丈量、平面圖規劃、討論需求及風格等過程，在正式施工之前，必須先擬定並簽屬裝修合約，來保障雙方的權利。新聞中提到，他當初透過朋友介紹，包下這家老房子改建民宿的工程，和屋主口頭協定就開工，這樣偏差的想法，在有金錢交易的前提下，最美麗的人情味往往成為最沉重的包袱。

所以在裝修前，雙方務必都要簽屬合約，有白紙黑字的法律保護下，才不會「人住不進去、錢也無法進來」；此外，專家也建議屋主，在比價之餘也要尋找合法登記立案、擁有裝修許可的室內設計公司，這樣才可杜絕大部分的裝修蟑螂。

Point.2 追加款不認帳 只能自行吸收？

在進行工程項目的時候，常會因場地現況與屋主需求做變更及調整，只要有調整的部分，跟事前設計師/工班所提供的圖紙內容有差異，就會產生裝修費用的追加減。專家建議，若有因調整產生費用的部分，屋主與設計師/工班就要到現場進行確認，除了針對調整的地方拍照留存外，費用追加或減少的部分也要以文字詳實記錄在驗收單上，雙方都要進行簽確，就可以避免後續衍生的工程及收款問題。