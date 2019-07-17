影／江翠站旁首件動工危老案「發樓ME」　未公開就賣8成

記者黃靖惠／綜合報導

新北首件動工的危老都更案「發樓ME」，基地位置原是12棟老舊公寓，周邊巷弄狹窄、只容許機車行經，且平均屋齡達45年以上，因符合危老重建資格、且送件審核通過後，今天舉行動土典禮，預計興建14層樓高建物，從1~3房型產品都有，成交每坪單價落64~65萬元，預估2021年8月完工，目前銷售近8成。

▲新北板橋江子翠首件動工的危老都更案「發樓ME」今天動土典禮。（圖／記者黃靖惠攝）



該案位於板橋江翠雙十路段，原先是12棟、45年老公寓，共有45個地主，日前申請危老重建「發樓ME」新案，今天上午舉行動土典禮，預計重建14層樓耐震及智慧住宅，預估2021年8月完工。

▼江子翠首件危老都更動工「發樓ME」建案基地，原先是老公寓。（圖／新北市府提供）



「發樓ME」為全市第2件申請建照案例，為首件危老動工的個案，由「鈞碩建設」整合156地號14筆土地。負責代銷業者禾晴廣告副總經理王士禎說明，新板、江翠、新埔屬於新建案高價區，以江翠地區少有素地，除非是老建築都更、或危老重建，否則少有新住宅大樓推出。

他說明，「發樓ME」基地面積500多坪，目前規劃1~3房型住宅，坪數12~48坪，總戶數166戶，扣除地主分回86戶，目前僅剩16戶，銷售近8成，每坪成交價格64~65萬元。

王士禎表示，「發樓ME」建案周邊有全聯、青翠傳統市場、江翠國小旁黃昏市場，民眾採買方便，且步行到捷運江翠站約2分鐘，交通便利，不僅如此，位於雙十路段兩側有萬坪綠地公園，包括八德、農村、石雕、音樂4大公園。

▼「發樓ME」預計興建14層樓住宅大樓。（圖／新北市府提供）



他分析，江翠購屋族多為首購族、頂客族，或爸媽買給孩子房子，與當地具地緣性，除此之外，也不乏有投資置產入手當地小套房，看準周邊上班族多，且有捷運板南線能接駁到北市，因而套房投報率高。