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裝修必看！地磚到底該不該拆除…家就是最美的亮點

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

【上周總回顧】爆評好文TOP10 oct-week2

本周TOP10好文，要教大家成功營造機能與美感兼具的好宅，以及風水上的小法寶，一些看似不經意的小地方，其實設計不周全，長期下來會造成生活的困擾，甚至影響家人間的互動，設計師這次要用最適合家人的方式，為大家規劃出有質感的居家空間！

人氣NO.1 / 直搗問題核心！地磚到底該不該拆除？

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▲許多屋主在老屋翻新中，面臨磁磚該不該拆除的問題，或是預售屋客變階段時，廠商附的地磚到底該不該退？趕快看設計師怎麼說。

人氣NO.2 / 容量加大！超機能20坪小宅

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▲考量到風水及動線問題，設計師將孝親房門口的吧檯一角修整為弧形，化解桌角邊緣的銳利感，也讓室內行動更加安全。

人氣NO.3 /  城市中的渡假宅，恰到好處的知性減壓

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▲本案以白色為空間基調，搭配原木的淺咖啡的大地色系，讓居家散發朝氣與自然的清新感。

人氣NO.4 / 愛注意！這些風水布局會影響家人健康？

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▲良好的採光跟通風絕對是好風水的必備條件之一，一旦居家空間擁有充足光線、安排得宜的門窗跟格局，採光通風良好，自然能形成好氣場。

人氣NO.5 / 32坪機能宅 一家四口的幸福樣貌

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▲客廳主視覺風格，以東方風及西方宗教精神加以融合，屋主與其妻衣鞋、物品眾多，故需要隱藏式的收納，才能感覺到空間上的整齊與雅緻。

人氣NO.6 / 天使總監空間魔法 23坪竟能有3房

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▲為解決屋主過去收納不易的困擾，沙發背後的大型展示書櫃下也設置收納空間，而沙發旁的走道，也貼心預留屋主未來添購櫃體的空間。

人氣NO.7 / 設計攻略精選！電視牆這樣做hen可以！

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▲說起客廳的主視覺，莫過於電視牆的設計了，但擺上電視機和相關設備後，卻露出雜亂無章的線材和插座孔，難免會讓人有點可惜。到底設計師們都有哪些巧思，能讓電視牆看起來乾淨又清爽呢？快一起來看看吧！

人氣NO.8 / 淺培北歐 用心體驗潛藏細節

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▲反璞歸真，其實是北歐淺培咖啡的意涵，想要去理解一杯好喝的咖啡，淺焙就考驗豆子本身的品質，均衡的酸甜香，不僅讓人回味，也會令人上癮。

人氣NO.9 /溫馨生活藍圖 打造鄉村混搭風家居

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▲設計團隊透過復古與現代感兩種風格的地磚，劃分出主空間中的場域界線。

人氣NO.10/ 不服軟！6種超Hardcore的床頭設計

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▲簡約跟無趣絕對不必然畫上等好，再簡約的鋪排只要選對了材料，各種大膽的嘗試與搭配都能讓臥室床頭背牆與眾不同。


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關鍵字：幸福空間家人機能

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