裝修必看！地磚到底該不該拆除…家就是最美的亮點

作者：幸福空間
|
【上周總回顧】爆評好文TOP10 oct-week2
本周TOP10好文，要教大家成功營造機能與美感兼具的好宅，以及風水上的小法寶，一些看似不經意的小地方，其實設計不周全，長期下來會造成生活的困擾，甚至影響家人間的互動，設計師這次要用最適合家人的方式，為大家規劃出有質感的居家空間！
▲許多屋主在老屋翻新中，面臨磁磚該不該拆除的問題，或是預售屋客變階段時，廠商附的地磚到底該不該退？趕快看設計師怎麼說。
▲考量到風水及動線問題，設計師將孝親房門口的吧檯一角修整為弧形，化解桌角邊緣的銳利感，也讓室內行動更加安全。
▲本案以白色為空間基調，搭配原木的淺咖啡的大地色系，讓居家散發朝氣與自然的清新感。
▲良好的採光跟通風絕對是好風水的必備條件之一，一旦居家空間擁有充足光線、安排得宜的門窗跟格局，採光通風良好，自然能形成好氣場。
▲客廳主視覺風格，以東方風及西方宗教精神加以融合，屋主與其妻衣鞋、物品眾多，故需要隱藏式的收納，才能感覺到空間上的整齊與雅緻。
▲為解決屋主過去收納不易的困擾，沙發背後的大型展示書櫃下也設置收納空間，而沙發旁的走道，也貼心預留屋主未來添購櫃體的空間。
▲說起客廳的主視覺，莫過於電視牆的設計了，但擺上電視機和相關設備後，卻露出雜亂無章的線材和插座孔，難免會讓人有點可惜。到底設計師們都有哪些巧思，能讓電視牆看起來乾淨又清爽呢？快一起來看看吧！
▲反璞歸真，其實是北歐淺培咖啡的意涵，想要去理解一杯好喝的咖啡，淺焙就考驗豆子本身的品質，均衡的酸甜香，不僅讓人回味，也會令人上癮。
▲設計團隊透過復古與現代感兩種風格的地磚，劃分出主空間中的場域界線。
▲簡約跟無趣絕對不必然畫上等好，再簡約的鋪排只要選對了材料，各種大膽的嘗試與搭配都能讓臥室床頭背牆與眾不同。
【幸福空間】電視節目播出資訊
全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH14｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37
點這裡看更多►►►
[設計師專訪]落實美學生活種子教官—阿曼設計王光宇設計師
百變收納 圓你的夢想空間－ 德本迪國際設計
【澳門】來銀河酒店品嚐世界級的美酒佳餚