收納技巧6招一次懂　揪出問題對症下藥

【上周總回顧】爆評好文TOP10 sep-week1

老屋常常會遇到的格局不良、採光、壁癌或是管路等問題，在這次的人氣排行TOP10中，特別請到設計師將針對這幾項常出現的問題，提出最專業的建議給我們，快點拿出筆記聽聽看吧！

人氣NO.1 / 陪伴半世紀的古厝老房 蛻變北歐實用宅

▲設計師於甫上二樓的空間，劃出一條廊道，右轉則進入公領域範疇，直行則可通往長親房，替場域作第一次轉場。而廊道側邊櫃體為雙面設計，外側為鞋櫃、瓦斯櫃的儲藏區，內側則是客廳、廚房的收納空間，完美提升場域使用坪效。

人氣NO.2 / 系統家具搭配鐵件 玩轉出時尚機能宅

▲乾淨的空間基底，系統家具搭配鐵件、家具軟件堆疊視覺層次，搭配窗外灑落的和煦陽光，營造出自在無拘束的生活感。

人氣NO.3 / 油膩OUT！好清潔廚房建材攻略

▲淡雅素白的風格之下，於廚房壁面貼上略帶紋理的白底磁磚，以便維持整體基調。

人氣NO.4 / 家，是生活風格與料理的實驗室

▲由於屋主工作繁忙，希望家能提供身心靈平靜及修復場域，因此刻意挑選日本柳染綠色做為客廳灰色沙發背牆主色，從玄關一路串聯過來，形成一體。

人氣NO.5 / 系統櫃靠4招！聰明規劃輕鬆上手

▲將電視櫃納入系統衣櫃的規劃當中，可以配合屋主所習慣的衣物量，混搭吊衣桿與收衣籃。

人氣NO.6 / 層。柔苒

▲公領域的天花以錯落有序的高低差，將吊隱式空調藏進天花層次中，更間接修飾掉樑體的壓迫感。

人氣NO.7 / 6招超強收納術！讓13坪小家偷取大空間

▲設計師以木作施工打造一體成形的多功能收納櫃，並巧妙將梳妝檯隱藏在衣櫃內，讓起居室的佈局看起來井然有序、簡潔俐落。此外，門片結合鏡面的設計，也有效節省放置全身鏡的空間。

人氣NO.8 / 天使總監空間魔法 23坪竟能有3房

▲為解決屋主過去收納不易的困擾，沙發背後的大型展示書櫃下也設置收納空間，而沙發旁的走道，也貼心預留屋主未來添購櫃體的空間。

人氣NO.9 /跟白蟻老屋說Bye〜鋪OO地板，無毒又健康

▲家中有舖設木地板的，針對抗潮性的部分更需特別留意，以免滋生白蟻與蠹蟲等。設計師用圖解的方式、Step by Step教大家如何鋪設地板來避免蟲蛀問題，還給大家一個乾淨清爽、舒適健康的居宅。

人氣NO.10/ 馨暖日光宅 30坪的老屋新貌

▲老屋翻新後，30坪格局迎來了明亮寬敞的新樣貌，陽台臥榻的採光通風一氣呵成與日光相互照應。