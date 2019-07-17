收納技巧6招一次懂　揪出問題對症下藥

作者：幸福空間
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【上周總回顧】爆評好文TOP10 sep-week1
老屋常常會遇到的格局不良、採光、壁癌或是管路等問題，在這次的人氣排行TOP10中，特別請到設計師將針對這幾項常出現的問題，提出最專業的建議給我們，快點拿出筆記聽聽看吧！
▲設計師於甫上二樓的空間，劃出一條廊道，右轉則進入公領域範疇，直行則可通往長親房，替場域作第一次轉場。而廊道側邊櫃體為雙面設計，外側為鞋櫃、瓦斯櫃的儲藏區，內側則是客廳、廚房的收納空間，完美提升場域使用坪效。
▲乾淨的空間基底，系統家具搭配鐵件、家具軟件堆疊視覺層次，搭配窗外灑落的和煦陽光，營造出自在無拘束的生活感。
▲淡雅素白的風格之下，於廚房壁面貼上略帶紋理的白底磁磚，以便維持整體基調。
▲由於屋主工作繁忙，希望家能提供身心靈平靜及修復場域，因此刻意挑選日本柳染綠色做為客廳灰色沙發背牆主色，從玄關一路串聯過來，形成一體。
▲將電視櫃納入系統衣櫃的規劃當中，可以配合屋主所習慣的衣物量，混搭吊衣桿與收衣籃。
▲公領域的天花以錯落有序的高低差，將吊隱式空調藏進天花層次中，更間接修飾掉樑體的壓迫感。
▲設計師以木作施工打造一體成形的多功能收納櫃，並巧妙將梳妝檯隱藏在衣櫃內，讓起居室的佈局看起來井然有序、簡潔俐落。此外，門片結合鏡面的設計，也有效節省放置全身鏡的空間。
▲為解決屋主過去收納不易的困擾，沙發背後的大型展示書櫃下也設置收納空間，而沙發旁的走道，也貼心預留屋主未來添購櫃體的空間。
▲家中有舖設木地板的，針對抗潮性的部分更需特別留意，以免滋生白蟻與蠹蟲等。設計師用圖解的方式、Step by Step教大家如何鋪設地板來避免蟲蛀問題，還給大家一個乾淨清爽、舒適健康的居宅。
▲老屋翻新後，30坪格局迎來了明亮寬敞的新樣貌，陽台臥榻的採光通風一氣呵成與日光相互照應。
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