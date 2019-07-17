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詢問度爆棚！做自己的女主角　偶像劇場景在我家上演

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作者：幸福空間

【上周總回顧】爆評好文TOP10 jul-week4

本周TOP10的爆評好文，要介紹流量爆棚的優質案例，有受到大家喜愛的中島吧檯規劃法、玄關風水議題、百萬機能宅等等，看看有沒有適合您的居家方案吧！

人氣NO.1 / 美劇場景輕鬆GET！有中島吧檯直接加100分了！

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▲「中島吧檯」的設置，除了增添整體的設計美感外，它的實際功能也相當強大！今天，小編就彙整中島吧檯的三大重點，讓喜愛歐美開放式廚房的民眾，在家也能實現美劇中的幸福場景喔！

人氣NO.2 / 走過路過不會錯過！你想知道的玄關規劃大小事～

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▲玄關又稱為「內明堂」，是我們每天進出家門的必經之地，也是整間房子的進氣口，以居家風水角度來看，扮演著相當重要的角色。

人氣NO.3 / 暖陽恣意流動 環保休閒度假居

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▲採木質語彙結合北歐輕工業風元素鋪陳，將家人的喜好完美融合，形塑實用舒適居所。

人氣NO.4 / 繽紛北歐風格中 帶入日式住宅機能宅

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▲客廳電視主牆，運用水波藍色木板，打人字拼貼，下面則用牛仔紋路的美耐板去呈現細部質感。水波拉門後方則為通往和室的另一通道。

人氣NO.5 / 單身貴族的家 All-in-One住的好幸福！

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▲不浪費單面的採光及景緻，主臥房及多功能室以拉門設計，使光影能夠自由流淌於居家空間。

人氣NO.6 / 裝修預算不足？月付9千多裝修一次到位！

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▲幸福經紀人每天接觸來自各方有裝修需求的屋主，當然也聽到大家的心聲。因此，特別與銀行合作，推出裝修優惠貸款，只要屋主年收入超過26萬，且工作年資滿一年，即可申請。

人氣NO.7 / 6招超強收納術！讓13坪小家偷取大空間

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▲以系統板材打造一體成形的多功能收納櫃，並巧妙將梳妝檯隱藏在衣櫃內，讓起居室的佈局看起來井然有序、簡潔俐落。此外，門片結合鏡面的設計，也有效節省放置全身鏡的空間。

人氣NO.8 / 超SKR省錢術〜小資必看的系統櫃規劃

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▲本案採用白色系統櫃，完美襯托高貴優雅的迷人氣質。

人氣NO.9 /做自己的女主角，偶像劇天天在我家上演

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▲拉開晨曦的薄暮，上下交織著自然的氣息，光線仿佛被那碩大的窗子給貫穿著！

人氣NO.10/ 童年夢想成真 女神的法式時尚空間

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▲以柔和溫暖的奶茶色調給予客廳法式優雅基底，更以屋主收藏品妝點壁面，作為玄關端景的主視覺，使空間富有感情溫度。


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關鍵字：幸福空間偶像劇美宅

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