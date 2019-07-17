入口步道設計 家庭的傳承與工作經營的永續性

作者：幸福空間

設計師：力齊 ｜ 圖片提供：力齊空間設計



入口設計



入口廊道前鋪設的步道紅磚，是挖掘於台南安平百年古紅磚，鋪面仍然隱隱透露前民踏實的步跡，在設計的雙重意涵中，表示家庭的傳承與工作經營的永續性。

大門



以日月交疊生產萬物及萬能之手的圖案，隱喻本於一枝草一點露的專職精神從事築巢的工作。

玄關



開啟大門後，隱喻入室(世)就分陰陽，觀天成象，就地成爻，天(花)地面互相呼應以乾卦六實爻，表示天行健自強不息的積極態度。

玄關、接待區



設計上以白色漢白玉作為六實爻，相對的地面區域鋪設隱喻黑業的印度黑石材，視覺引導的端景為虛實交錯的隔屏，區隔接待與洽談(餐飲)空間。隔屏上以光影形式的圓形投影時鐘，作為生生不息的宇宙運動的循環規律，引景而上，以圓形的球狀琉璃玻璃作為天花的設計，隱喻工作得到眾多成就果位。

餐廳



兩個空間的共用空間，在地板以大面積的大理石鋪面增加過道空間的氣勢，穩定空間氣氛。

工作討論區



為擁有工作空間不受干擾的獨立行，卻能關照其它空間，設計上採取三面玻璃設計以引光，除了以竹作為起居討論空間的隔牆材料外，在洽談室以台南海岸生長之木麻黃斷實木片作為較堅實隱密的隔牆材，不僅可以引入不同形的光影，亦有薪火相傳的隱喻。

工作區走道與牆面



區隔的隔間牆以竹的剖節作為材料，光影從非規則大小的竹筒中透漏在卵石與柳安木相間的步道，饒富光影時間的變化，而牆面掛以「事能知足心常樂 人到無求品自高」字跡，聊作為自在生活的疏壓。

工作區



工作室(書房)為整體空間動能的核心，採取幅射式的延伸線形的空間組織方式，工作室安排四個開口動線，以期能夠快速進入其它空間的服務效率。

臥室



以系統傢俱展演貴氣臥室表情。

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