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柚子皮不是只能做柚子帽　專家教你DIY天然清潔劑

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▲▼自己DIY，製作純天然的柚子皮清潔劑。（圖／總管家家事清潔有限公司提供）

▲準備柚子皮以及容器。（圖／總管家家事清潔有限公司提供）

記者張菱育／綜合報導

市售化學清潔劑不但成分複雜，有些還具有對人體的可怕毒性，不僅危害我們的身體，也污染了環境，生活當中可以自己DIY，製作純天然的柚子皮清潔劑，環保又安全，打造無毒的居家環境。

首先，需準備適量柚子皮、不限任何材質的小容器、剪刀、藥用酒精、水等用品，接下來，將剝下來的柚子皮剪成條狀，或是將柚子皮削到剩下綠色薄薄一層，再將切好的柚子皮放入容器中約6、7分滿，並且加入等量的藥用酒精，最後再加一些水到容器中。

▲▼自己DIY，製作純天然的柚子皮清潔劑。（圖／總管家家事清潔有限公司提供）

▲將剝下來的柚子皮剪成條狀，或是將柚子皮削到剩下綠色薄薄一層。（圖／總管家家事清潔有限公司提供）

▲▼自己DIY，製作純天然的柚子皮清潔劑。（圖／總管家家事清潔有限公司提供）

▲將切好的柚子皮放入容器中約6、7分滿，並且加入等量的藥用酒精，最後再加一些水。（圖／總管家家事清潔有限公司提供）

把罐子容器密封後，浸泡7、8天，最後將液體倒入清潔的空瓶中，並且以1：3 2的比例加水稀釋後，即大功告成！

▲▼自己DIY，製作純天然的柚子皮清潔劑。（圖／總管家家事清潔有限公司提供）

▲把罐子容器密封後，浸泡7、8天。（圖／總管家家事清潔有限公司提供）

▲▼自己DIY，製作純天然的柚子皮清潔劑。（圖／總管家家事清潔有限公司提供）

▲最後將液體倒入清潔的空瓶中，並且以1：32的比例加水稀釋。（圖／總管家家事清潔有限公司提供）

這樣的柚子皮清潔劑原理，是來自柚皮中能釋放出柑橘油，柚皮中含有70%的檸檬精油，以及α－蒎烯、β－蒎烯等香料抗菌劑的成分，去污力強，連最難清洗的塑膠油汙也能搞定。除了柚子皮以外，橘子皮、柳丁皮或檸檬皮等，只要是橙橘類的果皮都可以用來替換。

信義居家專案經理吳偵筠指出，柚皮清潔劑可以拿來洗碗盤、流理台、清潔馬桶、拖地和廁所等，一邊噴灑柚皮清潔劑，一邊拿刷子刷洗，塑膠的油汙都能清潔乾淨，此外，若要消除衣服異味，也可以在洗衣服時，在洗衣機裡倒入一些清潔劑，使用後可以去除異味，衣服還會飄散淡淡柚香。柚皮清潔劑正常擺放下約可存放3~6個月，如果沒有用完只要存放在室溫下即可，柚皮本身有除臭功能，一般正常情況下不會變質，但還是建議盡量在3個月內使用完畢。

吳偵筠建議，柚皮清潔劑最好還是不要接觸皮膚，但若要製成洗手乳，可再加入甘油，這樣洗起來不會那麼乾澀，也不會刺激皮膚。

現代人講求環保，若能自己DIY製作清潔劑，不僅材料取得容易，製作過程中也不會添加化學物質例如石化劑、防腐劑等，而且天然清潔劑去汙效果和市售化學清潔劑相同，使用起來不僅更安心，也發揮了環保愛地球的精神。

關鍵字：柚子皮清潔劑天然DIY信義居家

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