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大直水岸宅「輕井澤」滾出200萬元俱樂部　房仲曝關鍵點

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▲▼大直輕井澤。（圖／翻攝GOOGLEMAP）

▲大直輕井澤。（圖／翻攝GOOGLEMAP）

記者黃靖惠／綜合報導

北市大直水岸第一排豪宅「輕井澤」，12樓戶今年5月交易，推測總價約1.4～1.5億元，換算每坪約150萬元，經查買家是王姓自然人。大直水岸宅身價跌破200萬元身價，但當地房仲分析，該戶偏離河岸景觀，且對面有兩棟老建物遮蔽，因而單坪價格低於200萬元，屬於正常現象。

「輕井澤」屋齡16年，總戶數65戶，坪數規劃88～129坪，樓高14層樓，緊鄰河畔且有13萬坪河濱綠地景觀，鄰近美麗華商場、大直市場以及捷運大直站，生活機能、交通便利。

該社區12樓高樓層交易，預估總價1.4～1.5億元，換算單坪價格150萬元，經查買家是王姓自然人，據了解，為康福旅行社董事長王柯逸民、藝人金玉嵐的丈夫。

經調謄本資料顯示，該戶總坪數118坪、有陽台、2個車位，5月初交易，向銀行申貸9千多萬元，買家為王姓自然人。

美商ERA不動產資深經理陳泰源表示，目前對豪宅限貸令還未解除，北市只要總價超過7千萬元，最多只能向銀行申貸到一半款項，因此謄本記載銀行貸款設定9千多萬，最後核貸要打8折、7千多萬，若再加以換算總價為1.4～1.5億元，若扣除車位價格單坪150萬元。

水岸豪宅大崩盤跳水200萬俱樂部？陳泰源分析，「輕井澤」社區又分1層1戶以及1層2戶，此次交易戶位置較偏離河岸景觀，且正對面有兩棟屋齡20多年建物遮蔽，因而單坪價格低於200萬元。

據了解，該戶屋主已空2年多，先前曾宥買方開價120萬、110萬元，但都因屋主堅持價格，而未成交，對比附近「國美大真」、「良茂京都」每坪價格行情130～150萬元，稍微偏高。

關鍵字：大直輕井澤豪宅金玉嵐明水路

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