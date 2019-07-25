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隱形富豪！包租公後代分產　5億黃金透店、房產待拍賣

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▲▼台北市大安區羅斯福路三段5、7號，透天店面將法拍，第一拍底價約2.07億元。（圖／記者徐斌慎攝）

▲大安區羅斯福路三段透店，第一拍底價約2.1億元。（圖／記者徐斌慎攝）

記者張菱育／台北報導

這家人好有錢！兄弟姊妹共5人共同繼承長輩遺產，一次共有7筆房產將法拍，其中1筆位於大安區羅斯福路的透天店面，一拍底價2億1050萬元，換算土地單坪價就高達1400萬元的天文數字。專家指出，預計要到第4拍才有可能拍出，若全部待拍房產都以4拍價格計算，平均每位繼承人可獲得5600多萬元。

第1標法拍物件位於大安區羅斯福路三段5、7號，第一拍底價約2億1050萬元，為2層樓透天店面，土地面積約14.8坪，建物總面積共約27.7坪，也就是說每坪土地高達1400萬元。目前此店面由林姓債務人做古玩生意使用。

高源不動產估價師事務所估價師所長陳碧源分析，此基地面積不大，算是畸零地，會開如此高的底價，應是依債務人請求而提高底價，最好能整併附近土地至少達百坪以上，才能蓋15~18層的大樓，以該路段來說，土地單坪在650~750萬元較合理，預估要到第4拍才可能找到接手買方。

第2到4標位於中正區金門街32號的1、5樓、地下一樓，第一拍底價分別為3800萬元、3500萬元、3300萬元，1、5樓面積都約50坪，地下一樓則約38坪。

第5到7標則分別位於信義區松山路121號1、2、4樓，一樓店面第一拍底價約1.8億元，坪數約34.3坪，每坪單價約524.3萬元；2樓、4樓底價都為2800萬元。

▲▼台北市信義區松山路121號1、2、4樓法拍屋，1樓店面分租給「麗婕進口精品皮飾」以及「柏均販賣服飾」。（圖／記者徐斌慎攝）

▲五分埔店面將法拍，一拍底價約1.8億元。（圖／記者徐斌慎攝）

此店面的1、2樓目前都出租中，1樓店面分租給「麗婕進口精品皮飾」以及「柏均販賣服飾」，月租金分別為9萬元和8萬元，租賃期間到2020年4月20日止。而2樓租賃期間到2020年的4月1日止，因此拍定後都不點交。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，此為公同共有繼承，兄弟姐妹沒有個別持分，透過法院拍賣，假設拍定後，價金再平均分配給繼承人。若為分別共有，各自有個別持分的話，則拍定後的價金，會依照持分比例來作分配。此外，若假設此7筆待拍房產都以4拍拍出的話，以每拍打8折計算，總計可拍得約2億8288萬元，也就是每位兄弟姊妹可均分得5657萬元。

關鍵字：法拍繼承遺產透天店面台北市公同共有寬頻房訊高源不動產

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