日式住宅多「浴廁分離」　他怨台灣少見：設計應更文明...網掀熱議

▲台灣浴室常見景象，馬桶和淋浴都在同一個空間。（圖／pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

住過日本民宅的人都知道，許多住家都是採用浴室和廁所「分離」的格局。一名常駐東京的網友發現，在台灣看房時卻鮮少看過這樣的設計，因此提出一些優點和網友們探討此現象。

「小宅設計就應該走向更文明的浴廁分離。」一名網友在PTT上發文，他表示自己之前在東京獨自租屋時，住的地方就是屬於「浴廁分離」的格局，「玄關踏進來，左右就是一邊乾濕分離浴室、一邊廁所。」他表示雖然浴室和廁所都沒有對外窗，但由於抽風系統做得很好，所以不會有潮濕霉味。

他表示，不僅僅是租屋處，連東京的民宿、老房子都是這樣的設計，「可見浴廁分離的觀念在日本好多年了」，住久了也就很習慣這種「文明的設計」。

原PO指出，他在台北的住宅也是採取這種「浴廁分離」的模式，但是有時去看屋時，即使屋齡新、裝潢新，大多都還是廁所跟浴室合在一起的情況，讓他覺得照片拍得再好也不喜歡。他認為浴廁不分離有一些缺點，家人之間可能會互搶廁所，或是泡澡時別的家人進來大號，光想像就令人崩潰。最後他也希望台灣在住宅設計上可以「更文明」一些，如此才能夠提升生活水平。

▲很多房子都有做乾濕分離的設計，但「浴廁分離」卻比較少見。（圖／幸福空間）

對此有網友提出看法表示，「覺得這樣有點浪費空間」、「如果弄髒了不好直接用水清洗」、「雖然方便，但空間規劃比較辛苦，畢竟多一道門和牆，視覺上都有影響」。回應網友對於打掃的疑慮，原PO則表示，他反而覺得因為不積水，所以打掃都是用抹布擦一擦就很乾淨了，不需要擔心。

有網友也認為，浴廁分離除了不需要搶廁所，盥洗用品如毛巾、牙刷等也可以被存放在比較乾淨的環境，不怕馬桶細菌噴出，不過這似乎和「文不文明」沒什麼關係。然而，根據了解，台灣之所以很少有這樣的設計，在於「空間使用體驗有差異」，加上從裝潢設計的流程就和日本不一樣，因此一般來說不太會這樣做。

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