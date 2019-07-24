老舊VS新潮透天厝採光度對決　關鍵在一支梯

▲透天別墅的格局規劃，最重要的關鍵就是樓梯的位置。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

很多人都喜歡住透天厝，因為獨門獨院不容易受鄰居干擾，也不用繳管理費，相同權狀坪數的住宅空間比大樓更多。傳統透天別墅格局都是房屋深、樓梯位於中央，不過最近有不少透天新建案不走傳統格局，將樓梯放在房子的後方，反而塑造出新的透天別墅風格。

▲傳統格局的透天厝樓梯多位於房子中間，將房子分成前後2個區塊。（圖／記者陳建宇攝）

樓梯的位置對於透天別墅的格局有舉足輕重的影響，高雄市市調協會理事長蔡紹豪表示，傳統的透天別墅屋深較深，會把樓梯規劃在房子中間，俗稱「鴛鴦梯」，這樣的配置會把房子隔成前、後2個空間，例如傳統透天厝的1樓，常見就是樓梯前方的空間做為客、餐廳，後方則是廚房。而往上的每個樓層也都是藉由樓梯分成前後2個空間。這種規劃的優點是格局明確，也能隔出較多空間。

不過這樣的傳統格局也有缺點，例如屋深較深，所以房子的中間光線較難以穿透，尤其樓梯的位置除非是邊間否則難以開窗。

▲新式的透天厝會將樓梯擺在房子最後方，讓整體空間更好規劃。（圖／記者陳建宇攝）

現在很多人喜歡非傳統格局的透天厝，就是屋深較淺、面寬較大的產品，蔡紹豪表示，這樣的產品會把樓梯規劃在房子的最內側，讓整個住家空間感更開闊，光線的穿透感也更強。此外，樓梯規劃在房子後面，代表可以開窗，有採光安全也通風，緊鄰樓梯的空間做為浴室也能開窗。