旅行回來牙膏別亂丟　隱藏版功能一次報你知

▲快用完的牙膏和不要的牙刷別急著丟掉，還有其他清潔妙用。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

常常旅行回來，留下不少旅行用牙膏條，或是放在櫃子中不小心過期的牙膏，別急著將他們丟掉，牙膏還能其他妙用！除了在日常生活中作為個人清潔牙齒的用品外，還能是非常萬用的清潔劑。

如果家中有過期或是喝剩的可樂，先別直接倒掉，可以將可樂倒進有噴嘴的容器裡，再擠進一些牙膏，讓兩者均勻混合，就能成為一個神奇的清潔劑，可以用來噴灑在蓮蓬頭、馬桶等，再加以擦拭之後，這些物品都能馬上清潔溜溜。

▲將可樂和牙膏混合，可以成為家中萬用清潔劑。（圖／總管家家事清潔提供）

此外，還可以拿蘇打粉和水，加上一些牙膏，倒在容器中均勻混合，即可成為實用又方便的家中萬用清潔噴劑，可以用來清潔玻璃、清洗茶杯、浴室的霉斑等汙垢。

▲拿蘇打粉和水，加上一些牙膏，倒在容器中均勻混合，即可成為家中萬用清潔噴劑。（圖／總管家家事清潔提供）

另外在做料理時，大家幾乎都有類似的經驗，在準備及處裡大蒜、洋蔥、魚蝦、海鮮等食品後，手上都會殘留很重的異味和魚腥味，此時，就可以試試在處理完這些食材後，在兩手上面擠上一些牙膏，再清洗雙手，就可以馬上消除這些惱人的異味繼續殘留在手上。

▲牙膏還兼具除臭效果。（圖／總管家家事清潔提供）

最後做到最節省的方法還有一招！將擠得差不多的牙膏用剪刀剪開，就會發現牙膏瓶內還有一些固守陣地的殘餘牙膏，此時恰好可以將他用來清潔刀具、鍋爐、水龍頭，除了相當方便好用之外，還有將牙膏完全發揮功用的滿足感！

▲將牙膏剪開，可以完全將牙膏發揮到極大功用，一點都不浪費。（圖／總管家家事清潔提供）

信義房屋居家服務部經理曾雪梨分析，牙膏會具有清潔效果，主要是因為當中有添加細小的顆粒物及起泡劑，以便去除牙齒表面的污漬，因此，牙膏可以透過摩擦力來清潔物品，若要清潔手機螢幕，可以拿抹布沾上牙膏，就能讓手機螢幕清潔乾淨，或是可以拿不要的牙刷，沾上牙膏清潔像是電子鍋、熱水瓶等的電器外觀。

牆壁上常常會有小朋友畫畫的污漬或髒汙，可將牙膏塗在擦手紙或白布上，來回輕輕刷洗牆面，最後再用乾布擦乾，牆面即可恢復潔白的樣貌。針對常常茶杯、咖啡杯特別容易留下污漬，可沾上牙膏用菜瓜布刷洗杯內，輕鬆去除污垢。