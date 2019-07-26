霸氣南台灣！平價服飾品牌街邊展店　吃下汽車展示中心

▲知名服飾品牌NET不往百貨靠攏，反而廣設路邊旗艦店。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

近年來日系平價服飾大舉來台設點，過去台灣常見的服飾品牌如HANG TEN、佐丹奴等，或是班尼路（Baleno）、Bossini等品牌，紛紛揚棄過去路邊店的方式，改向百貨、商場裡靠攏，但NET這家服飾品牌卻反其道而行，在全台各地大舉開設路邊店，也成功吸引民眾的目光。

平價時尚服飾在台灣一直都有相當的市佔率，尤其品質不差C/P值高，受到很多學生及上班族喜愛。不過台灣這類平價服飾品牌也受到國外品牌衝擊，如UNIQLO、GU、GAP、ZARA及H&M等近年陸續進駐台灣，讓原本台灣這些平價服飾品牌開始轉往百貨及商場內發展。

信義房屋明華博愛店專案經理王韋翔表示，服飾品牌往商場及百貨集中，著眼的是百貨和商場集客的能力和群聚效應，不用在路邊店單打獨鬥。不過NET這個服飾品牌，卻和其他業者反其道而行，不僅在全台廣設路邊店，甚至1間大過1間，以「旗艦店」的方式吸引民眾注意。1位高雄民眾陳小姐就表示，NET在南部的很多店都很大間，空間寬敞逛起來也很舒服。

王韋翔表示，多數人對於NET服飾的感覺都是平價、品質OK且CP值高，強調全家人可以「一次購足」，該公司的襯衫、西服等也廣受上班族喜愛因此來客數不少，薄利多銷的方式也能維持一定的營收水準。《ETtoday新聞雲》記者實際在平日下午到NET店內觀察，發現同一時間內至少有超過10組客人在店內選購衣物。

▲NET的高雄博愛店前身是汽車展示中心，據了解地坪為255坪。（圖／記者陳建宇攝）

但是路邊店的租金難道不會吃掉原本該有的獲利嗎？舉例來說，NET位於高雄博愛二路的高雄博愛店，光是地坪就有255坪、建坪則是150坪，據了解租金為每個月50萬元，前一手承租方是Nissan汽車的展示中心。不過王韋翔指出，先前該店位置在現址對面的J-MART旁，過去租金是80萬元，移過來反而比較省錢。

▲NET台南的安平一店位於醒目的三角窗。（圖／翻攝GoogleMap）

▲NET位於威秀影城的分店營業面積廣，而且開業時間至少10年。（圖／翻攝GoogleMap）

至於為何NET都要規劃成大型的旗艦店，根據該公司網站所述，2015年該公司的淡水二店就是集團開設的第1家旗艦店，顯然該公司早有計劃性要推展旗艦店形式。例如NET位於台南安平區的「安平一店」就位於醒目的三角窗，營業面積達320坪，據了解租金在25~30萬元，而台北威秀影城的NET營業面積也非常大，而且已營業超過10年。

▲信義房屋明華博愛店專案經理王韋翔認為，NET以旗艦店的方式營運可以和其他業者區隔，效益應該不差。（圖／記者陳建宇攝）

王韋翔表示，服飾品牌若要進到商場或百貨設櫃，都要付櫃費或上架費，這都會讓品牌的毛利下降，NET也許就是希望改變這樣的型態，因此改採大型路邊店、旗艦店的方式經營。