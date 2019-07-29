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窮剩0元！國考妹租屋「1天花100元」　靠優惠券過活..神級省錢模式曝光

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▲上班族,低頭族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲儘管月入4萬，原PO仍想盡辦法開源節流！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「為了生活嘛，只好變得這麼狂！」一名女網友在外租屋打拚，月薪超過4萬元的她一天卻只花100元過活，神級省錢模式曝光，甚至利用手機軟體賺外快，把免費獲得的優惠券，透過轉賣獲得實質現金入袋，讓大批網友看了狂膜拜。

一名女網友去年剛畢業，拚國考順利考上職能治療師，目前在新北永和上班，月薪多達4萬多元，照理生活品質有一定水準，但她始終秉持克勤克儉的精神，原來是工作前，等待的空窗期花了大筆積蓄，吃喝、房租都從老本支出，「我的戶頭幾乎快歸0（元），開源節流很重要！」

原PO在《Dcard》分享超狂賺外快秘招，手機就是主要金流來源，「現在人手手機一台，因為生活困頓，才發現手機每天能製造的財源還蠻多的。」首先，善用超商APP活動抽獎，以小7來說，有抽飲料折扣，「抽到的第二件0元是非常有價值的」；博客網站會員升級有贈送50元折扣金，原PO靈機一動在小豬出任務APP上架出售，透過累積點數，「就足夠換一張100元的家樂福折價券了！」倘若沒去賣場消費，原PO建議，可利用蝦皮轉售折價券，最終99元現金入袋。

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▲窮剩0元！國考妹租屋「1天花100元」　靠優惠券過活..神級省錢模式曝光（圖／翻攝Dcard）

▲窮剩0元！國考妹租屋「1天花100元」　靠優惠券過活..神級省錢模式曝光（圖／翻攝Dcard）

▲得到優惠券後，原PO會在蝦皮轉賣換現金！（圖／翻攝Dcard）

第二「增加虛擬的金錢」，原PO發現，LINE有時會有分享抽LINE POINT（簡稱，LP）活動，她曾幸運一次獲得200至300LP，簡直是生活中的小確幸。另外LINE也有導購回饋，原PO舉例，日前家樂福線上購有12%回饋金，淘寶雙11購物節有11%回饋金，「若恰好要買食材或身旁有朋友想買，可以趁機幫他們訂」，最後LP一樣能換家樂福折價券，再以同樣手法換得現金。

以代訂購來說，原PO也把優惠發揮得淋漓盡致，若有肯德基會員，「20元能拿一點，拿滿10點能換一份小薯」；手搖飲料店也不可錯過，大苑子手搖飲料店會有10%至20%回饋，偶而業者會主打雙倍點數回饋，無形之中多賺的點數，她一樣拿去轉賣，再度讓荷包滿滿。

至於節流方面，原PO說，早餐泡牛奶加燕麥或優格家燕麥，20元左右就可解決；午晚餐部分也隨意吃，「八方／素食自助餐／50元便當／菜飯便當／麥當勞報報（偶爾能抽到買一送一或10元兌換）」；飲料則是完全戒掉，除了有免錢才會喝，像是悠遊卡綁UUPON能換免費飲料。

「以上這樣一天能100元內（含電費）！」原PO超狂生活模式，讓大批網友看了甘拜下風，紛紛直呼「原本想說進來看看省錢秘訣，結果越往下看發現原Po連心理也很強大」、「小豬出任務那個好厲害！我一直覺得裡面東西沒有很好用，所以一堆金幣擺著，結果你根本超聰明的啊」、「真的好佩服你可以想出這些方法省錢理財」、「我月薪也4萬多，過得很揮霍，看了妳的生活覺得慚愧QQ」、「推推推，你超聰明，太帥了」。原PO則在留言串自嘲，「為了生活嘛，只好變得這麼狂！」

關鍵字：租屋國考職能治療師省錢優惠券

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