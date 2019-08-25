女童當兄弟面換衣…沙國蓋未來城害民無房　諾10年蓋150萬戶平價屋

▲沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）因盛產石油而富有，然而貧富差距過大，中產階級及低層人民在政府刪減補助的情況下，越來越買不起房，對於政府投資新科技未來城也就更不滿。不過專家認為，就是要減少補助，才能讓未來有更廣泛的經濟成長。

據《法新社》報導，沙國近年除了刪減許多政府提供給人民的許多福利補助，同時將買房的免息貸款改為抵押貸款政策，這讓許多中產階級更加買不起房。

一名等待免息貸款多年的民眾表示，政府政策的轉變，代表他只能維持現在租一間小房子的現況，買不起房讓他很懊惱，「看著我8歲的女兒在她的兄弟面錢換衣服，這讓我感到慚愧，因為我買不起更大的房子。」

讓沙國人民更生氣的是，政府刪減補助讓人民買不起房，卻屢屢投資新科技，斥資5000億美元（約新台幣158000億元）打造一座未來城（NEOM），裡面要擁有會說話的機器人，以及能夠飛上天的計程車。

於是人民抗議，已故沙國國王阿布杜拉曾在2011年撥出2500億里亞爾（約新台幣20900億元）的預算用於人民住宅上，但至今沒有感受到這筆預算的運用。對此，沙國表示目前已經募及數十億美元，希望在未來幾年建造150萬戶平價住房，2030年能讓7成人民擁有自己的房屋，也預計提高將抵押貸款的總額提高至5020億里亞爾（約新台幣42000億元）。

報導指出，專家分析，要解決沙國的房屋問題，就要刺激私人部門提供資金，提供給生活費高、補助少的年輕人負擔得起的房屋，減少人民對政府補助的依賴後，放寬金融服務，刺激消費，如此則比政府恢復免費貸款的方式更能讓未來經濟成長擴大。