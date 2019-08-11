「美河市」屋主轉手賺千萬是假象？房仲：可能賠在裝潢、車位

▲捷運小碧潭捷運站。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃靖惠／綜合報導

雙北市熱門捷運宅之一的「美河市」，成交價差詭譎，曾創下每坪高價60萬元，以及低價20萬元。近期因IKEA進駐、周邊央北重劃區、捷運十四張站等話題，帶動社區交易量，近期則有高樓層轉售，獲利1074萬元。

「美河市」在央北重劃區旁、位於中央路，基地面積近3萬坪，屋齡6年，為捷運聯開宅，總戶數2220戶，周邊交通便利，不只有捷運小碧潭、市公所站，鄰近安坑交流道、環河快速道路，高樓層能眺望河岸萬坪公園綠地，且宜家家居IKEA新店店進駐，讓房市議題不退燒。

▲IKEA新店店進駐新店小碧潭捷運站。（圖／記者湯興漢攝）



實價登錄揭露，「美河市」社區今年4月20樓中高樓戶轉售，總價3488萬元，每坪價格60.7萬元，與6年前屋主入手2414萬元、每坪38.2萬元相比之下，只持有6年獲利1074萬元，且從單價3字頭，一路飆漲6字頭。

再進一步分析，20樓同戶前後有兩筆交易紀錄，第一次沒有車位登記，但第二次多了車位登記，推測是屋主後來加買車位，而交易明細內登載，9坪車位並未納入建物坪數，扣除車位後，換算單坪價是51萬元。

住商不動產央北加盟店店長曾振銘說明，「美河市」預售階段2~3年，預售階段進場的買家，買到的價格有高有低，有些屋主買在低點，有些則買在高點，直到6年前交屋後才陸續公布，而目前高樓層每坪51萬元符合市況，以該戶轉手雖然賺千萬，但假設當初一手屋是毛胚屋、未裝潢，事後先裝潢、加買車位再轉售，可能不賺反賠錢。