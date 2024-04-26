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中捷綠線通車3周年　軌道經濟紅利「北屯最受惠」

▲▼ 北屯,機捷,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中捷運綠線通車滿3年，軌道經濟效應逐步顯現。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運綠線通車滿3年，軌道經濟效應逐步顯現，而北屯區成為軌道經濟中的紅利區，移入人口持續增長。其中，綠線頭尾兩站的「機捷特區」、「烏日高鐵特區」擁有出站即到家優勢，成為建商布局重點。

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台中市捷運綠線正好從全市東北角斜切往西南角，據市調統計，機捷特區仍是兵家必爭之地，北屯機捷就位在東北角74號道與捷運綠線交會處。代銷業者張譯升說：「北屯機捷特區具有74號快速道路、捷運藍線、臺鐵紅線等重大交通建設，包含潭子、松竹2個74號匝道口；舊社、松竹、總站3個捷運站點；松竹、頭家厝2個台鐵站點，將軌道經濟效應發揮極大化。」

▲▼ 北屯,機捷,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯機捷特區具有74號快速道路、捷運藍線、臺鐵紅線等重大交通建設。（圖／記者陳筱惠攝）

盤點機捷特區未來新案，集中於松竹雙捷交匯處的碧柳段與部分12單元南興段，包括富宇、鉅虹、漢宇、雙橡園、登陽等至少10處待開發，在地業者指出：「機捷開發3年多來，推案走勢大致從北往南，越接近松竹雙捷共構站的區域，建商保留地越多。」

▲▼ 北屯,機捷,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲松竹雙捷交匯處的碧柳段與部分12單元南興段，包括富宇、鉅虹、漢宇、雙橡園、登陽等至少10處待開發。（圖／記者陳筱惠攝）

大城營建機構握有機捷特區4筆土地，近期推出「無限大城」碧柳段新案，基地座落於敦富二街與敦富三街之間，正好位在捷運北屯總站、捷運舊社站、與好市多商場的中間地點，規劃2~3房產品。

另外，捷運文心中清站，周邊屬於四期成熟區域，有近捷運文心中清站的「理仁泰舍」，基地位在陝西路、華美街口，規劃3房產品。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中捷運綠線建商佈局一覽表。

往南的高鐵地王新案「新高鐵」目前已喊出每坪上看55萬元。而南區大慶站周邊挟13期重劃區氣勢，新案6字頭已是業界共識。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「捷運開通後縮短城市距離、加快移動速度，原本距離市區較遠、低基期區域出現急升拉抬現象。而北屯明星重劃區熱度高，當中有捷運通過的『機捷特區』自然成為關注焦點。」

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關鍵字：台中捷運綠線北屯區軌道經濟建商推案房價房市

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