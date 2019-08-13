每月繳4萬房貸or住公婆家省錢？她陷兩難超苦惱　網點破中肯關鍵

▲如果貸款買房，每個月將會多一筆不小的開銷。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

婆媳之間的相處問題往往是夫妻感情的殺手，不少過來人更是建議媳婦不要跟公婆同住。一名女網友就面臨了類似問題的抉擇，不知道婚後該砸大錢買房還是跟公婆住省錢，因此陷入兩難。對此，有網友點出關鍵一點勸她三思，最好觀察清楚再下最終決定。

一名網友在PTT女版上發文詢問網友「結婚後會想跟公婆一起住嗎？」他首先表示大部分的女生應該都不會想住在婆家，但礙於現在房價這麼貴，如果買一間1千萬的房子，繳80%貸款，每月要還4萬元貸款，想知道網友夾在經濟重擔和公婆間會如何選擇。

對此有部分網友表示，真的無法跟公婆住在同一個屋簷下，畢竟都不見得能跟自己的親生父母住在一起了，「我自己的父母都令我很煩了」、「死都不跟別人爸媽同住」、「別以為同住省錢可犧牲，到時候遇到婆媳問題會發瘋」、「寧願去外面租也不要一起住」、「都沒住家裡還跟公婆住瘋了」。

▲網友表示遇到好公婆才願意同住。示意圖，與本文當事人無關。（圖／CFP）

然而也有人不排斥地表示，如果公婆好相處就是再幸運不過的事了，雖然可能還是有生活費等支出，但真的可以省下不少貸款或是租金。

此外，還有人提出不同意見指出「公婆也不一定想跟兒媳同住」，就有人分享說自己和老公結婚後，公婆直接大方送一棟房子要他們搬出去，各自獨立生活，彼此偶爾碰面吃個飯，保持距離的美感就好。

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