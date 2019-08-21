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3歲妹搭電梯驚喊誰放屁　情侶轉頭「一個眼神94妳」...媽爆丟臉：被害死

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▲孩子（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女兒偷放屁，竟還衝康老母！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「我真的被我女兒害死！」一名人妻帶著古錐女兒搭電梯，結果孩子偷放了一個小屁，接著用稚氣嗓音大喊，「是誰放屁？」突如其來的狀況劇，讓原PO嚇到僵化，下秒一對情侶轉過來看了一眼，空氣瞬間凝結讓媽媽好丟臉。

這名媽媽在臉書《爆怨公社》崩潰表示，日前帶3歲女兒搭電梯，突然間，孩子偷偷屁聲，她微笑看一看下方，心想著「小孩嘛，屁聲不大，又穿著尿布」，怎料下秒超糗慘案發生，天真無邪的女兒發出稚嫩嗓音大喊，「是誰放屁？」

「我真的被我女兒害死！」當下空間瞬間凝結，狹小的空間裡充滿尷尬氛圍，前方的情侶還翻過身直視原PO，三人相視了一會兒，時間彷彿靜止於此，不知熬了多久，所幸電梯門終於開了。

看著情侶走出去後，鬼靈精女兒又突然開口，坦承自己是罪魁禍首「好啦，是我啦！」原PO臉噴綠光在心裡咒罵，「X！不能早點講嗎？整我嗎」、「這個史上最強小三，成天挖洞給我跳！」

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▲女鵝搭電梯驚喊誰放屁　情侶轉頭「一個眼神94妳」...媽爆丟臉：整我嗎（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲媽媽心死表示，「只能告訴自己～我生的！」（圖／翻攝臉書爆怨公社）

無端被女兒擺了一道，討拍文一貼出後，掀起8千多名網友笑到崩潰回應，「別氣別氣…你生的呵呵」、「妳是不是都抱著她看宮廷劇」、「神童，好好培養」、「妳平常是不是對她不好？」、「陰媽一族~~哈哈」、「這麼小，真有兩把刷子，好好培育」、「從小就有搞笑基因了」、「小三害正宮驚險萬分」。

而原PO在留言串調侃，「這種時候多希望自己是後母」，強調是遺傳爸爸的基因。對於女兒的行徑，她解釋「其實她不是故意的啦，她的本意是為了玩猜猜看，在家也這樣都故意裝傻一下，再說是她，我們猜不到她會覺得自己很厲害，只是她太慢說了！」

►戀愛老司機：重點是眼神

關鍵字：女兒放屁電梯情侶媽媽

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