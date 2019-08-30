租屋女「2個月電費噴7000元」！她到陽台一看…電錶超多線　房東6字回應

▲原PO即使沒吹冷氣，電費也高達3000多元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

一名女網友獨自租屋住在外頭，日前房東收電費時，費用竟然高達2個月7000元，雖然她有吹冷氣，但也不是24小時都開著，而且溫度都設定28度，怎麼想都不可能有如此驚人的電費。於是她到陽台一看電錶才發現，竟然被接出多達5條線，讓她回想起之前冬天沒開冷氣，2個月也要3000多元，很有可能是被偷接電。

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這名女網友在臉書《爆怨公社》表示，租屋處是6樓頂樓加蓋，屋內電器只有冷氣、冰箱、飲水機、電視、筆記型電腦，再加上房間電燈，偶爾會開冷氣，但一定會定時，而且自己常常不在家，用電量加起來怎麼可能要7000元，詢問住在樓下5樓的房東後，對方也只回應都是「依照台電計費」。

▲網友建議請師傅來查看電錶最準確。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



原PO起初還不覺得電費有異，直到朋友告訴她實在貴得不合理，她才決定發文向網友求助。其他網友們看完後紛紛回應，「找台電來！」「幫房東繳電費惹」「不合理也太貴了，一家4口在用頂多3.4千，妳應該幫人繳電費了…」「我家2.3台冷氣，冷氣冰箱電腦飲水機，每天都有人在家，電費才6600」「把你的房間電源全部關掉，看電錶會不會動。」

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雖然大批網友直呼這電費實在太離譜，但也有人指出，很有可能是原PO家裡的電器都很老舊，所以耗電量相對較大，「未看先猜冷氣是非變頻，是定頻的，因為我上個月也是跟妳狀況類似，冷氣太耗電」「老電器也是主因喔，尤其是冷氣跟冰箱最耗電」「差不多啊，舊型冷氣，我家以前也是6千多，只有一台…現在換變頻，現在還兩台，3千多。」