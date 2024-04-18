▲「都廳大院2」擁市府、捷運、科園增值利多 專家：躍升信義計畫區2.0。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

房產中心／綜合報導

根據逢甲大學與產業合作，針對「2023年上半年民眾購屋意願與需求」調查，有購屋意願的民眾在住宅需求上，除了房價的合理性之外，環境選擇則以鄰近捷運、車站的交通便利性，為最首要的購屋考量條件，其次考量重點依序為購物便利性、工作地點可及性。

▲根據逢甲大學最新的調查，民眾的購屋意願與需求當中前三名，第一個就是房價合理，再來是近捷運的交通便利性，另外還有生活機能便利性也是重點。（圖／愛山林提供）

北巿房價持續創新高，脫北人潮不斷往鄰近的新北巿移入，根據內政部資料顯示，新北巿自2023年10月從台北遷入過來的人口高達4萬多人，新北巿相對親民的房價不僅受到購屋族的青睞，近年來市府建設、捷運交通等話題，更成為購屋族選擇買房時的考量條件之一。與台北巿只有一橋之隔的三重區，有中和新蘆線、機場捷運線、環狀線、新北第二行政中心等重大建設利多加持，城巿面貌正在加速翻新中，成為新北房巿交易最熱絡的區域。

根據實價登錄資料顯示，新北市112年第3季預售屋共揭露4,192件，其中三重區就有980件，成交總金額達203.3億元，不論是交易量或成交總額皆為新北市之冠，且已經連續四季都是新北第一。房產專家何世昌表示，「第一個是它的區域位置本來就很好，位在進出台北市的咽喉要道之上，第二個是它的交通路網非常完善，高速公路、快速道路乃至於捷運，四通八達。再加上新北市政府選定在捷運先嗇宮站出站口設立新北第二行政中心，這個題材從去年到現在，持續而且快速的在發酵當中。」

▲新北第二行政中心如火如荼動工，市政府領軍，加速新北信義計畫區快速發展。（圖／愛山林提供）

▲新北市政府選址捷運先嗇宮站設立第二行政中心。（圖／記者鄭遠龍攝）

新北市政府第二行政中心正如火如荼的興建當中，預計2026年完工後，將有3000名市府員工進駐。鄰近的新北科技園區，則有不少上市櫃企業將廠辦立體化、興建企業總部，吸引大量就業人口遷入，更帶動居住剛性需求。隨著政府建設陸續到位，專家更表示未來將翻轉三重新樣貌，「未來的三重，渴望變成信義計畫區或者是新板特區2.0，加速整個區域繁榮發展。」

▲▼301公頃的新北科技園區，吸引群光電子、三花棉業等上市櫃公司設立企業總部卡位，龐大就業機會更帶動居住剛性需求。（圖／記者鄭遠龍攝）

新北新市政特區崛起，加速新三重區域發展與繁榮。而位於其中的建案「都廳大院2」坐享其成，享新北市府、水岸景觀、捷運、公園、科技園區的發展紅利，成為全台置產、自住焦點。「都廳大院2期」推出 23、32、47坪高坪效規劃，吸引許多購屋族前來卡位。都廳大院2專案經理王麒崴分享，「都廳大院匯集市政中心、科技聚落、軌道交通同時坐享大都會公園、市府公園綠意，極具增值潛力。」

▲享有市府、公園、捷運、水岸等利多匯聚 新市政特區可望成為新北的信義計畫區。（圖／愛山林提供）

▲▼「都廳大院2」鄰近新北大都會公園，坐享淡水河與大漢溪廣闊水景，極具增值潛力。（圖／愛山林提供）

不過大家都在問，什麼時候是買房時機？房產專家何世昌要大家不要太擔心！「從過去的歷史經驗來看，每一次總統大選之後，因為選舉干擾的因素解除，房價總是漲多跌少，因此對民眾來講選前或者是剛選舉後，總是最好的購屋時機。」但也提醒大家不能瞎買，要跟著政府建設的腳步走，選擇價格合理、規劃完整的建案。

▲「都聽大院2」捷運先嗇宮站，到站即到家，受購屋族青睞。（圖／記者鄭遠龍攝）

三重與新莊、新店、中和、永和被稱作新北第一環，其中三重房價相對超值；新北板橋站穩9字頭，新莊副都心突破7字頭。隨著建設陸續到位，將翻轉三重未來，有望帶動後續的補漲效應。

▲「都廳大院2」專案經理王麒崴分析，「都廳大院2」集市府、捷運等罕見利多於一身，成全台置產自住首選。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲房產專家何世昌。（圖／記者鄭遠龍攝）