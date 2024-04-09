一圖秒懂「預售屋適合買幾房？」　專家推1族群住兩房：好規劃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

預售屋適合買幾房怎麼挑？房產知識達人「賣厝阿明」在粉專貼文，分享一圖秒懂「預售屋你適合買幾房」，並分成五個部分說明買房買多大、分別有哪些族群適合1～3房或透天，提供給剛好有想買預售屋的人參考，歡迎大家「對號入座」，找到適合自己的房型。

粉專「賣厝阿明 知識+」日前貼出一張圖，「預售屋你適合買幾房」，「買幾房不用煩惱，參考阿明這篇來對號入座，就知道自己適合買預售屋幾房喔 ～」文中分成五部分說明「買房買多大？」「適合買預售屋一、二、三房的人是？」「適合買預售屋透天的人是？」

●買房買多大？

賣厝阿明表示，人的一生可能不只買一二間房子，因孩子會長大，或將來要照顧父母親，所以要先想幾年後「可能跟誰住」，幾個人住就牽涉到買幾房。這一想下來就比較明確了，再去看預算夠不夠，才能找到理想的居住空間。

●適合買預售屋一房的人是？

賣厝阿明指出，許多人買房都會卡在頭期款，所以小資族第一次購房可考慮小坪數，通常自備款大概幾十萬搞定。

再來置產族本身有住的地方，可能想找這種房型來投資，因現代人單身貴族多，薪水跟不上通膨，房子總價比以前高，故目前多轉為先買一房有機會再換，加上預售屋有時在完工前就可能升值。

●適合買預售屋二房的人是？

如果是喜歡過兩人世界的頂客族或夫妻，兩個人住兩房或至少1+1房，會比較舒適。賣厝阿明說明，兩房又分大兩房、小兩房，主要是看房間外的公共空間，像客廳廚房大小這種來分，空間多一點就是大兩房。

一般來說，若經濟實力可支付兩房首付和貸款可買這種，至少多一間房好規劃。

●適合買預售屋三房的人是？

有多個家庭成員，例如有子女、一家三口，假設孩子長大就要獨立房間，這需考慮長期人口增長的可能性，三房空間跟動線好規劃，也能盡量一次到位滿足家人需求，比如爸爸工作回來有玄關放鞋子；媽媽有陽台曬被；尚未用到的一房則可先做書房或客房。

●適合買預售屋透天的人是？

賣厝阿明說，透天空間更大且多是獨棟，三代同堂的話，小孩跑跳不吵鄰居，一樓孝親房便利長輩走動，大家各住一層樓，保有隱私且有更多空間可儲物，甚至規劃遊戲讀書室，有的還可停雙車位，等於親友來訪過夜都方便，當然這需要更高的經濟實力來買。