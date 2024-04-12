裝潢如何省錢？輕裝修達人曝「334預算比例」：小宅變大變美

▲想要在裝修上省錢，首先要知道哪些能省、哪些不能省。（示意圖／達志影像）

文／盧沛甫／今周刊

隨工料雙漲，裝潢成本愈來愈高，如何在有限預算內省錢裝修？幸福空間設計師Molly建議，先抓預算，將裝潢的天地壁（天花板、地板、牆壁）、收納家具、家電等三大開銷，依比例拆成30%、30%、40%，控制好預算配置，同時擅用輕裝修省預算，像是牆壁跳色、軟裝布置，都有助花少少的錢、讓屋內氛圍感大大提升。

Molly建議在抓預算時，先從以下三大裝潢項目比例著手：

1.天地壁、水電工程 (30%)：

所謂天地壁指的是天花板、地板、牆壁，此外還有水電工程，Molly提醒這部分通常施工期較長，若新成屋房屋基礎設施都很完善，屋主可省下此部份開銷，在不動天地壁前提下，將預算運用於其他部分。

2.系統收納櫃家具、軟裝布置 (30%)：

時下都會區小宅當道，收納空間就顯得至關重要，裝潢時要從細節處安排各種收納空間，不少屋主會在家中規劃系統收納櫃，避免空間浪費；軟裝則是營造居家氛圍的重點，例如：地毯、抱枕、吊燈、壁畫等，都有助花小錢就達到輕裝效果。

3.家電類 (40%)：

「冷氣、冰箱、電視等家電，常是最大筆開銷！」Molly觀察，通常裝潢預算中，花費最多的都會落在家電類，因此她建議此部份比例要抓高一點，動用總預算的40%來進行規劃。

至於每坪裝潢預算大約抓在多少？以目前行情來看，每坪裝潢單價約落在4萬到8萬間，不過Molly強調，若屋主想要節省預算，可考慮在不更動天地壁前提下，進行輕裝修，不僅節省時間，也能將相關預算，挪用到軟裝或是家電家具上。

在營造居家氛圍上，Molly建議透過不同顏色的油漆變化，運用牆壁局部跳色，藉此讓空間更為活潑，提升整體氛圍感，像是「在牆面局部漆上灰色、或莫蘭迪色」、或是有的屋主「某面牆漆上蒂芬妮藍，營造幸福感」，透過適當的跳色都有助營造室內不同層次感。在軟裝挑選上，她也提醒，避免空間主題感雜亂，建議「一個空間不要使用超過3種顏色」，不僅可簡化搭配難度，還能保持整體風格統一。

此外，由於缺工缺料裝潢成本大幅上升，不要動格局、不要動到泥作、不要做過多木工、減少使用異材質（如：鍍鈦條）都有助省下裝潢費；此外，也可擅用鏡子讓空間變大、大理石石材改用其他類似紋路但價格便宜材質取代，都有助撙節裝潢成本。

Molly也提醒屋主在與裝潢公司簽約前，最好與設計師討論，並將施工、完工日期訂定好，避免後續延期影響入住時間，甚至連帶延伸出額外費用。

至於不同的裝潢材質有甚麼差別？哪些裝潢預算絕對不能省？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://bit.ly/4b6PlfN



更多今周刊文章

11萬人連署要求TOYOTA別再「假電動化」！掛「電動」招牌，實際是賣油電車...連Google人工智慧都被教壞

從月賺50萬的輪胎老闆，淪為一天開18小時的計程車司機...他苦扛一家四口生計：每月開銷10幾萬怎麼省？