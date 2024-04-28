他苦惱「買房or生小孩」怎麼選？　一票人秒回：把自己過好更重要

▲男網友苦惱該買房還是生小孩。（示意圖／記者李毓康攝）



記者郭卉寧／綜合報導

買房和生小孩，你會怎麼選？近日，就有男網友指出，以自己和老婆的條件，若是買房就沒錢養小孩，但選擇生小孩，老家也沒有空間給他，因此讓他非常苦惱。貼文曝光後，不少人直呼：「買房，小孩用寵物代替就好！」但也有人建議原PO要好好評估自身狀況。

原PO在Dcard發文表示，最近思考很久，若是以自己和老婆的條件來說，只能在買房和生小孩中，選擇其中一個，「買了房子繳房貸就所剩無幾，沒有錢養育小孩；選擇生小孩，住在老家又沒空間給他，以後還是要買房子。」而這樣的情況也讓他陷入苦惱，難以做抉擇，「房價就是那麼貴，小孩窮養嗎？」

對此，不少網友坦言，自己寧願選擇買房，「建議買房防老」、「不要生，買房子，小孩窮養不如不要養」、「買房，自己過好比什麼都重要，小孩用寵物代替就好」、「跟另一半也是選擇不生然後買房～兩人住的話就不用買大總價可以低一些～剩下的可以做理財規劃，也可以吃喝玩樂」。

▲原PO擔心生小孩後，若沒買房會沒有空間養育小孩。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



但也有不少人選擇生小孩，「我是選擇生小孩，房子用租的」、「那就生小孩，租房子，把省下來的錢好好做投資理財」、「我選擇生小孩！反正錢慢慢存，還是有機會買房，但到了4-50歲想要孩子，根本生不出來了」、「我也是選擇生小孩，現在已經兩歲，覺得並不後悔，買房人生一輩子就卡在那，貸款繳30-40年，還完了又如何，你只窮得剩下一棟房子，小孩是可以陪伴你一生的，會帶給你很多快樂」。

還有網友直言，無論是買房或生小孩，都要好好評估及考量自身狀況，「問自己為什麼要生？如果只是為了給家裡交代，而不是自己想要小孩的話就不要生」、「婚前買了新北公寓，孩子出生後，為了給孩子更好的生活品質，賣掉公寓搬到台南買透天，育兒開銷+房貸確實是很重的負擔，也會犧牲掉大人很多生活娛樂 ，所以還是需要多評估」。