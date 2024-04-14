房仲沒告知社區有凶案！他怨「買房建立在謊言上」…專家說話了

▲有網友抱怨房仲沒主動告知社區發生刑案。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

不想買到凶宅是人之常情，但希望同社區不能有事故物件可就不多見。1名網友日前發文抱怨表示，房仲未主動告知社區發生過社會案件，直呼「應該沒有買家希望自己辛苦所買的房子，建立在別人的謊言上」，引爆網友兩極看法。

原Po在臉書社團「買房知識家 A你的Q」表示，先前和2名房仲看不同的社區房，但2人都沒主動告知社區曾發生輕生案、姦殺案；瓦斯外洩造成3名住戶死亡。「辛苦存錢與貸款，應該沒有買家希望自己辛苦買的房子，是建立在別人編織的謊言為基礎上吧」？

對此，有專家表示，其他戶別雖是凶宅，但對交易戶的房價不會有影響，因此實務上不會主動告知且只有部分道德瑕疵，「沒有違法疑慮」。另名專家則認為，如房仲附註資料在物件說明書，除可避免後續糾紛，也是專業的表現。

網友們則分成2派，許多人不以為然表示，「如果您查了，覺得對這個社區有疑慮，就直接跟房仲說不要看就好了。建議您自地自建」、「乾脆說方圓10公里之內所有事件都要告知好了」、「你怎麼不乾脆問這塊地前500年有沒有埋過人」？

但也有人認同原Po想法，「深有同感。有類似的經歷。都有做功課」、「誠實真的很重要」、「我覺得有做功課的客戶都很棒」。

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