全球豪宅房市2023逆勢上漲！　馬尼拉漲幅「領先杜拜」居冠

▲菲律賓馬尼拉。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

根據房地產諮詢公司最新數據顯示，全球豪宅價格在2023年逆勢上漲3.1％，其中最令人驚訝的是，菲律賓首都馬尼拉的豪宅市場驚人，以26.3％的漲幅，超越阿拉伯聯合大公國杜拜，成為全球增長最快的豪宅市場。

根據《路透社》報導，去年借貸成本飆升、通貨膨脹和經濟不確定性打擊了房地產市場，導致全球交易量下跌，但國際不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）全球研究主管貝利（Liam Bailey）表示，隨著，股市反彈，全球富裕階層將投資目光轉向豪宅市場。

萊坊最新數據顯示，全球豪宅房市逆勢升長3.1％。，在其追蹤的100個房地產市場中，菲律賓首都馬尼拉的豪宅房市以26％的漲幅，位居榜首，擊敗過去連8個季度奪冠的杜拜；杜拜今年豪宅房市漲幅為16％，巴哈馬則以15%的漲幅位居第三。

此外，美國紐約和英國倫敦的豪宅價格在2023年下降了2%，分別比最近一次的高峰值低了8％和7％。

另一方面，萊坊國際住宅部主管凱特（Kate Everett-Allen）分析，隨著借貸成本觸及15年高點，疫情推動的房地產紅利註定會以痛苦告終。凱特特別指出，與住宅市場不同的是，在居家辦公興起後，全球商業房地產投資在2023年暴跌46％至6980億美元。