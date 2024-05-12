買房用搶的？竹南預售屋「開賣2小時售完」　他愣：殺價還會被趕

▲連殺價的機會都沒有。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房門檻越來越高，下手前需要仔細思考，看看房子條件是否符合需求，一名網友表示，最近在看苗栗竹南、頭份的房子，沒想到居然超級搶手，平日中午開3間販售，不到2小時就賣完了，後來他提前一個月搶先預約早鳥，開賣當天代銷直接喊了價格不給殺價，要殺價就直接請出去，讓他很傻眼。

原PO在Dcard發文，「苗栗竹南頭份買房，要用搶的是正常的嗎？」某間建設公司每隔一段時間會開幾間預售屋出來賣，某次平日中午開了3間，不到2小時就賣完，有次假日開了1間，半小時內就賣出去了，搶手的程度嚇壞他。

他表示，提前一個月預約早鳥，開賣當天一到接待中心，門口有一排保安人員擋住，沒預約不能進去，還要核對身分證以及預約單，確認是本人後才可以進去，「一進去代銷就直接給我價錢，問說要不要」，他原本想殺個幾千塊，湊到滿意的數字，結果代銷不給殺價。

原PO表示，「想說1600萬的東西，我殺個幾千塊應該沒差，結果就是代銷直接說不給殺價，要殺價就請直接出去」，雖然不能殺價，但因為在預算內，附近生活機能也不錯，最後還是簽下去了，「明年準備成為40年屋奴」。

貼文一出，掀起網友討論，「正常，全台都想複製竹北經驗」、「竹科蛋殼區現在一堆這樣，竹東也是，一塊錢都不給殺，想殺價？回去想想想通再來，啊再來就沒房子了」、「話說當初買房，爸媽說不要信代銷的話，非要親自殺看看，堅持要帶他們去，結果價錢一樣硬，差不多整個竹科都是這樣啦」、「因為園區很好賣，大家都是這樣操作，真的要買來，不買快滾，沒在跟你543啦」。