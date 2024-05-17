沒提前7天交房租！男子被房東清空退租　投訴遭嗆：照合約辦事

▲男子遭房東清空租屋處內的個人物品。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

大陸湖南發生罕見租約糾紛。租客周姓男子從海南返回長沙租屋處時，驚見公寓內價值近人民幣2萬（約新台幣8.8萬）個人物品全被搬光，之後更驚覺遭到房東退租。

據《瀟湘晨報》報導，原本定居海南的周男，2023年10月回到長沙附近工作，並委託另名同事看屋後租下租期半年、押一付一的公寓房。但他今年2月25日回長沙前晚，發現無法登入租金系統繳費，詢問後得知「被清理掉了」。

周男坦承，當初雖是留同事的電話，且房東方「長沙運房公寓管理有限公司」20日開始有打電話給同事催租，同事卻封鎖陌生號碼、簡訊，也確實未按合約「當期租金到期前7天完成下期租金支付」繳費，但房東不應該把房內的個人物品全丟光，害他損失近2萬元。

房東方則表示，一切全按照合約處理，如果周男25日下午有聯繫，公司還可以想辦法恢復原狀；且「微信總沒封鎖吧？24日以前回一下訊息也行，你不回誰知道你還要不要東西？沒交租也不回應，我們只能當你失蹤了，也沒義務幫你保管你沒要求我們保管的東西」。

對此，金州律師事務所高級合夥人易旭律師表示，房東雖有權扣除押金，但把逾期未繳租金的租客物品全清光是種較極端方式，周男可用「不當處理」提出協商，若協商失敗，可考慮透過法律途徑維護自己權益。

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