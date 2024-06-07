ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

完善機能與人文底蘊　上市櫃建商瞄準北屯四期重劃區

▲▼ 櫻花,柳川之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期中台灣大型建商不斷持續回防市中心獵地，最受注目的就是30年熟成、生活機能完善的四期重劃區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

從上市櫃建商獵地風向球可看出未來3年不動產的大略走勢，近期中台灣大型建商不斷持續回防市中心獵地，不論是北屯區、南屯區、西屯區，尤其以「全台最年輕捷運」捷運綠線靠攏，也預告未來房市主戰場將回歸市中心＋捷運經濟。

在台中新興重劃區房地價格持續維持高檔下，觀察近期開發商購地策略改變，開始往具備生活機能的市中心佈局，而財務穩健的上市櫃建商，除了獵地往市中心的趨勢，最受到開發商注目的就是人口密度高、生活機能熟成、以及文化底蘊深厚的四期重劃區。

▲▼ 柳川之櫻 。（圖／業者提供）

▲近期中台灣大型建商不斷持續回防市中心獵地，尤其以「全台最年輕捷運」捷運綠線靠攏。（圖／業者提供）

觀察第一季中台灣上市櫃建商獵地訊息，從2月份國泰建設（2501）公告取得台中市北屯區北平路三段老透天，共計約566.58坪土地，拆算10.45億元總價，每坪土地平均取得成本約184.4萬元，該地就位於北屯區四期重劃區。

▲▼ 柳川之櫻 。（圖／業者提供）

▲四期重劃區內擁有多個發展成熟的商圈，圖為熱鬧的昌平商圈。（圖／業者提供）

台中市四期重劃區一路自西屯、北區、北屯區，也因幾乎被捷運綠線貫穿，成為目前最被看好，將率先帶起反攻重劃區的勢頭的一區，四期重劃區內擁有崇德商圈、昌平商圈、天津商圈、北平商圈、興安路商圈、北屯路商圈等熱門商圈，也因居住人口眾多，區內「東光市場」、「一點利」與「金谷市場」更是聞名遐邇的鬧市代表。

▲▼ 櫻花,柳川之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼四期重劃區中的特色古蹟和人文景觀豐富了北屯區的文化底蘊，也為這片土地增添了獨特的魅力。（圖／業者提供）

▲▼ 櫻花,柳川之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）

四期除了擁有超過30年的重劃醞釀，更值得一提的是，北屯區見證了歷史傳承下來的人文薈萃，包含日治時代興建的「積善樓」與「一德洋樓」。1927年落成的「積善樓」採潮州作法興建，擁有燕尾式屋簷、歇山翹脊頂。「一德洋樓」同樣保留了日治時期特有的建築風格，但也經歷眷村時代的熱鬧洗禮，2座古蹟替北屯區扎下深厚的文化傳承標記。

另外，「台灣民俗館」坐落於台中民俗公園內，充滿各種閩南傳統式建築以及中國式庭園，包括四合院、傳統建築風格宅第與格局等，有別於其他一般公園，更是全台少見具有教育意涵之傳統主題民俗公園，這些特色古蹟和人文景觀豐富了北屯區的文化底蘊，也為這片土地增添了獨特的魅力。在現代都市的喧囂中，這些歷史建築物成為了人們心靈的寄託。

據了解，近期櫻花建設（2539）即將在東光市場、柳川周邊推出新案，不同於中小型建商規模，櫻花建設該新案基地約有1200坪。尤其是該基地位於捷運雙站點「文心崇德站」、「四維國小站」的中心點，兩站皆步行可達。

▲▼ 櫻花,柳川之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯區不僅擁有成熟機能，更有大型建設如洲際棒球場等加持。（圖／業者提供）

新案基地除了擁有多年居民打拼創造出的完善生活機，還有高檔餐廳林立的崇德商圈，更毗鄰北屯路商圈、潭子商圈，以及大型建設洲際棒球場等，令人期待的還有預計2025年完工的「北屯國民運動中心」，該場域將結合周邊綠化，成為一座運動休憩公園。

▲▼ 柳川之櫻 。（圖／業者提供）

▲近期櫻花建設（2539）也即將在東光市場、柳川周邊推出新案，受到消費者關注。（圖／業者提供）

新案不僅擁有靜巷特點，走出社區吃喝玩樂通通包辦，不同於重劃區機能需等待，櫻花建設新案叫好叫座，除了上市建商令人信賴的健全財務政策外，櫻花建設選地精準、產品規劃也成為房市保值關鍵，多重優勢下，此次前進四期重劃區，即是瞄準「不需等待的生活機能」＋「捷運綠線起飛中的軌道經濟」，業內人士則透露，該案預計第二季登場，將會成為區域中備受關注的指標新秀。

關鍵字：不動產建商房市台中捷運櫻花建設柳川之櫻

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

嫌客戶要求太多！包工竟用「三秒膠」灌爆她家大門鑰匙孔

新竹一位陳姓女子買房，委託一家空間設計公司進行修繕，而吳姓包工因為不滿陳女要求太多，遲遲無法驗收，趁她上班時拿三秒膠灌她家大門的鑰匙孔，陳女回家後傻眼，調監視器才找到兇手，怒告吳男，法院判吳男拘役40天，易科罰金4萬元。

24分鐘前

中工得標台塑大樓重建工程案　最快9月開拆

敦化北路「台塑大樓」都更有最新進度，9月就將拆除，中華工程得標承攬，將投入220億元工程造價，預計2029年完工。該案基地廣達6000多坪，預計興建2棟A辦以及1棟豪宅。

36分鐘前

【廣編】萬眾矚目五股洲子洋珍稀地段　立信旗艦新案「珠洲醴」迎開工

打造洲子洋核心新地景！立信建設機構敬邀地主與專業團隊於吉時隆重舉辦「珠洲醴」開工動土典禮，這是立信建設為實現卓越建築品質和美好居住環境，而邁出的重要一步，期望「珠洲醴」成為當地的城市新地標，為居民帶來更加便利與美好的生活體驗。

1小時前

輝達台灣分公司新址曝光！　斥29億租10年「5分鐘到饒河夜市」

目前輝達（NVIDIA）台灣分公司位於內科，市場人士肯定指出，其將搬家到南港「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓，租期10年又1個月，租金總額28.97億元。據了解，當初潤泰還特別為了輝達，調整大樓相關電力配置。

1小時前

北漂男砸大錢買到凶宅！浴血詭女留鮮紅7字　監視器拍下驚人內幕

大陸一名年屆30歲的黃姓男子在北京打拚事業有成後，於通州區購置了一間房產，打算作為他和女友未來的愛巢。然而，2人入住後卻遭遇了接二連三的怪事，甚至發現了一名身穿綠衣、渾身浴血的女子留下的血書，嚇得他們趕緊向原屋主解約，打算搬家，不料結局大逆轉。

2小時前

建管單位缺人！業界人士： 審查流於形式，你敢住這種房子？

政府部門缺員問題嚴重，特別是建管和工務單位需才孔急，實務界人士透露，目前許多大樓建築結構審查流於形式，只要十分鐘就完成審查作業，他反問：「這種『專業』把關的建築，你敢住嗎？」

2小時前

央行出手風聲鶴唳　鉅陞董座嘆：拚不過政策面

央行總裁楊金龍坦言房市有3大警訊，是否預告第六波信用管制即將出手，今（7）日鉅陞建築董座褚學忠則直言：「任何政策業者只能接受，業者只能備戰，檢視自己商品。」

3小時前

師傅走錯門「亂釘窗戶又拆掉」　屋主才交屋！全場傻：會大哭

「才剛交屋的房子耶！」一名女網友哀喊，突然接到窗戶師傅來電，表示走錯門，「跑到你家裝了窗簾，然後我拆掉了」，事後原PO去新家查看大崩潰，「何止實牆...連我的氣密窗框全部都是！」文章引發網友看傻，「走錯就算了，還鑽窗框，大哭了吧」、「為什麼裝窗簾要把氣密窗打這麼多洞？」

3小時前

高雄搶設算力中心　輝達宅3字頭可入手

輝達執行長黃仁勳要在台灣成立第二座研發中心，招募上千名工程等專業人才，各縣市爆發搶人大戰，不過已確定的是，輝達與鴻海日前已宣布在高雄軟體園區建置先進算力中心，預計2026年完工，讓高雄人先放鞭炮。信義房屋專家表示，輝達宅還有3字頭可入手。

3小時前

政策「打住不打商」　國揚主攻2大廠辦總銷近140億

房市火燙，央行可能在下周再祭出信用管制措施。對此，國揚總座彭邵齡受訪時表示：「為什麼股市那麼熱，就沒有人打股票？」她進一步表示，高價宅限貸迫使民眾只能買小宅，使居住環境沈淪，為此還有人選擇2戶打通，但又碰上第二戶限貸。

5小時前

湯姆克魯斯超尷尬！　差點錯上英首相車

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

輝達台灣分公司新址曝光！　斥2..

大直豪宅轉手慘賠4千萬　一查苦..

三重最大商務飯店悄歇業　連鎖品..

送5樓透天「年輕人卻不住」　氣..

往返竹市、竹北變快了 ！台1線..

重磅建設吸引當代首富齊聚　台中..

開明高職校地「競爭激烈」　海悅..

家中「廁所1景象」嚇跑女友！ ..

八點檔惡女台中豪宅7918萬賣..

中古屋貴得嚇人　專家嘆：友人氣..

ETtoday房產雲

最新新聞more

嫌客戶要求太多！包工竟用「三秒..

中工得標台塑大樓重建工程案　..

五股洲子洋珍稀地段　立信旗艦新..

輝達台灣分公司新址曝光！　斥2..

北漂男砸大錢買到凶宅！監視器拍..

建管單位缺人！業界人士： 審查..

央行出手風聲鶴唳　鉅陞董座嘆：..

師傅走錯門「亂釘窗戶又拆掉」　..

高雄搶設算力中心　輝達宅3字頭..

政策「打住不打商」　國揚主攻2..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366