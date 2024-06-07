完善機能與人文底蘊　上市櫃建商瞄準北屯四期重劃區

▲近期中台灣大型建商不斷持續回防市中心獵地，最受注目的就是30年熟成、生活機能完善的四期重劃區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

從上市櫃建商獵地風向球可看出未來3年不動產的大略走勢，近期中台灣大型建商不斷持續回防市中心獵地，不論是北屯區、南屯區、西屯區，尤其以「全台最年輕捷運」捷運綠線靠攏，也預告未來房市主戰場將回歸市中心＋捷運經濟。

在台中新興重劃區房地價格持續維持高檔下，觀察近期開發商購地策略改變，開始往具備生活機能的市中心佈局，而財務穩健的上市櫃建商，除了獵地往市中心的趨勢，最受到開發商注目的就是人口密度高、生活機能熟成、以及文化底蘊深厚的四期重劃區。

▲近期中台灣大型建商不斷持續回防市中心獵地，尤其以「全台最年輕捷運」捷運綠線靠攏。（圖／業者提供）

觀察第一季中台灣上市櫃建商獵地訊息，從2月份國泰建設（2501）公告取得台中市北屯區北平路三段老透天，共計約566.58坪土地，拆算10.45億元總價，每坪土地平均取得成本約184.4萬元，該地就位於北屯區四期重劃區。

▲四期重劃區內擁有多個發展成熟的商圈，圖為熱鬧的昌平商圈。（圖／業者提供）

台中市四期重劃區一路自西屯、北區、北屯區，也因幾乎被捷運綠線貫穿，成為目前最被看好，將率先帶起反攻重劃區的勢頭的一區，四期重劃區內擁有崇德商圈、昌平商圈、天津商圈、北平商圈、興安路商圈、北屯路商圈等熱門商圈，也因居住人口眾多，區內「東光市場」、「一點利」與「金谷市場」更是聞名遐邇的鬧市代表。

▲▼四期重劃區中的特色古蹟和人文景觀豐富了北屯區的文化底蘊，也為這片土地增添了獨特的魅力。（圖／業者提供）

四期除了擁有超過30年的重劃醞釀，更值得一提的是，北屯區見證了歷史傳承下來的人文薈萃，包含日治時代興建的「積善樓」與「一德洋樓」。1927年落成的「積善樓」採潮州作法興建，擁有燕尾式屋簷、歇山翹脊頂。「一德洋樓」同樣保留了日治時期特有的建築風格，但也經歷眷村時代的熱鬧洗禮，2座古蹟替北屯區扎下深厚的文化傳承標記。

另外，「台灣民俗館」坐落於台中民俗公園內，充滿各種閩南傳統式建築以及中國式庭園，包括四合院、傳統建築風格宅第與格局等，有別於其他一般公園，更是全台少見具有教育意涵之傳統主題民俗公園，這些特色古蹟和人文景觀豐富了北屯區的文化底蘊，也為這片土地增添了獨特的魅力。在現代都市的喧囂中，這些歷史建築物成為了人們心靈的寄託。

據了解，近期櫻花建設（2539）即將在東光市場、柳川周邊推出新案，不同於中小型建商規模，櫻花建設該新案基地約有1200坪。尤其是該基地位於捷運雙站點「文心崇德站」、「四維國小站」的中心點，兩站皆步行可達。

▲北屯區不僅擁有成熟機能，更有大型建設如洲際棒球場等加持。（圖／業者提供）

新案基地除了擁有多年居民打拼創造出的完善生活機，還有高檔餐廳林立的崇德商圈，更毗鄰北屯路商圈、潭子商圈，以及大型建設洲際棒球場等，令人期待的還有預計2025年完工的「北屯國民運動中心」，該場域將結合周邊綠化，成為一座運動休憩公園。

▲近期櫻花建設（2539）也即將在東光市場、柳川周邊推出新案，受到消費者關注。（圖／業者提供）

新案不僅擁有靜巷特點，走出社區吃喝玩樂通通包辦，不同於重劃區機能需等待，櫻花建設新案叫好叫座，除了上市建商令人信賴的健全財務政策外，櫻花建設選地精準、產品規劃也成為房市保值關鍵，多重優勢下，此次前進四期重劃區，即是瞄準「不需等待的生活機能」＋「捷運綠線起飛中的軌道經濟」，業內人士則透露，該案預計第二季登場，將會成為區域中備受關注的指標新秀。