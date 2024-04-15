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亞灣蛻變翻身　成富人首選 「遠雄THE ONE」推五星服務帶住戶玩生活

▲▼ 。（圖／遠雄提供）

▲全台最高豪宅「遠雄THE ONE」位於亞灣，憑著高空景觀會所，舉辦各項活動的軟實力，帶住戶享受生活。（圖／遠雄房地產提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄亞洲新灣區從1.0升級到2.0版，除了帶動在地就業4200人外，更促進國內外廠商在地投資金額550億元，帶動總體2,200億的產值提升！另外全球第一座生成式 AI 醫療產業聚落也在亞灣啟動，各大醫學中心的投入，成為南台醫療新基地。亞灣利多不止於此，三月高雄市政府更宣布205兵工廠，可望在今年底搬遷，未來廠區將轉型朝國際企業總部、金融商辦等發展，打造亞灣成為國際型產業聚落的典範，連帶不少高資產人士看好發展，移居亞灣，也讓豪宅市場備受矚目。

「遠雄THE ONE」位於亞灣，是目前全台第一高住宅大樓、第一高景觀會所，除了第一的規模氣勢外，每天都舉辦活動的軟實力，更深受住戶喜愛，帶住戶一起玩生活，直接擄獲豪宅客。

台灣豪宅市場競爭激烈，「遠雄THE ONE」為了把最好的景觀留給住戶，在59~63樓規劃層峰公設俱樂部，包含WHISKY吧、高空宴會廳、高空健身房等豐富公設，並在233米高空打造無邊際泳池、首創全台最高空中跑道，格外受到住戶喜愛。

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▲「遠雄THE ONE」在59~63樓規劃層峰公設俱樂部，幾乎每天都舉辦活動，吸引住戶報名參加。（圖／遠雄房地產提供）

遠雄房地產副總經理潘長俊表示，為了活化公設使用，創造客戶對生活的鬆弛感，服務不斷進化，社區幾乎每天都舉辦活動，包括水中瑜珈、皮拉提斯、飛輪等課程，吸引住戶報名參加，現在連住戶見面打招呼的方式都改為「報名了嗎？」

同時只針對住戶，規劃不同主題式活動，像是花藝教學、藍帶料理等，常常活動一推出名額就被秒殺，創造社區住戶共同話題，也拉進住戶的距離，形成如同「遠雄幫」般的社區凝聚力。

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▲不少主題活動一推出，報名名額就被秒殺，創造社區住戶共同話題，也拉進住戶的距離。（圖／遠雄房地產提供）


潘長俊表示，「遠雄THE ONE 」一戶一梯廳，保有住戶完整生活隱私，透過舉辦節慶活動、派對等，不僅大幅拉近住戶距離，品牌能見度更是增值，已有不少住戶希望可以開放親友一起報名參加，不過為維持品質，現階段還是以住戶為主，透過參加社區活動，也能找到各自同好，公設活用度變高。

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▲「遠雄THE ONE 」透過舉辦節慶活動、派對等，拉近住戶間的距離。（圖／遠雄房地產提供）

「遠雄THE ONE」不只住的享受，生活圈也是國際水準。周邊新光三越.大遠百，還有許多大型展演活動都在亞灣舉辦，例如今年的黃色小鴨旋風，更是狂吸900萬觀光人潮，還有高雄展覽館、流行音樂中心等大型場館，一路串接到大港橋.駁二特區，豐富的文藝展覽活動，讓亞灣在世界的能見度越來越高。

從國際經驗來看，亞灣與新加坡濱海灣相當接近，都是金融、商業、交通、藝術兼具，適合旅遊的城市，打造國際級區段，塑造稀有的港灣城市質感，也讓豪宅身價自然水漲船高。

遠雄THE ONE | 183坪 領袖格局 | 一戶一梯廳
了解更多｜https://www.fgrealty.tw/5sdgbs
預約鑑賞｜07-3323929
#遠雄THEONE #亞灣生活圈

關鍵字：高雄亞洲新灣區服務豪宅遠雄THEONE

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