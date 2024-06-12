沒金援想買預售屋！　網看1關鍵狂勸三思：先看中古屋

▲房貸對許多人來說是不小的負擔。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者李芷萱／綜合報導

買一間屬於自己的房子是許多人一輩子的夢想，一位民眾日前看到喜歡的物件，但沒有後援加上買下去後負擔會不小，讓他遲遲無法決定要不要下手，不少網友看見房貸佔薪資的比例6成，紛紛勸先別衝動，「真的非常硬，建議三思」、「中古看看吧，先求有。」

原PO在《買房知識家》表示，最近看上一間預售屋，雖然總價偏高，不過該地區的房子都差不多這個價格，讓他猶豫的地方是他沒有金援，而且房貸會佔薪資的六成，儘管家人都覺得他會負擔過重，要他再想想，但他又不想再租屋也想給家人一個家，實在不知道自己該不該下手。

對此沒有金援也曾咬牙買房的網友支持原PO，「衝就對了」，但更多的是認為房貸佔六成相當硬，「看你歲數，有沒有要養上代，6成蠻多的，要祈禱沒有意外發生」、「如果房子總價超過年所得的10倍，建議還是換個地區買吧」、「房貸6成真的非常硬，建議三思」、「每個人的六成差異很大...建議要看實際剩餘薪資」，也有人建議他可以往中古屋的方向看，「買二手的啊，難道台灣只有新屋能買喔」、「錢不夠先看中古屋」、「如果年輕還有辦法爬樓梯，那先朝中古公寓下手，先求有再求好。」