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預計118年完工！　竹市社宅「金城安居」共922戶

▲▼ 翻攝自新竹市政府

▲竹市社宅金城安居。（圖／翻攝自新竹市政府）

記者李芷萱／綜合報導

新竹市的「金城安居」是國家住都中心與市府合作規劃位於東區的社會住宅，日前順利決標，總工程預算逾67億元，預計興建地下3層、地上20至21層，將為竹市提供922戶社會住宅，預計118年完工。

此次「金城安居」社會住宅決標結果由「萬鼎工程服務股份有限公司、益鼎工程股份有限公司、戴嘉惠建築師事務所」團隊共同攜手打造，總工程預算逾67億元，竹市都發處表示，截至目前為止，國家住都中心與市府合作推動的社宅包含興建中的「中雅安居」638戶、「建功安居」743戶、「金城安居」922戶及「建功高中都更案南側」200戶，累積興辦中的社宅共2,503戶。

據了解，「金城安居」位於竹市東區金城一路與金城三路所夾街廓，周邊鄰近建功公園、建功高中、清華大學、陽明交通大學、新竹科學園區；且距離國道一號新竹交流道距離僅350公，交通便利，屆時基地內也會規劃身心障礙者之日照中心、社區日間作業空間及托嬰中心等，沿街面則規劃設置店鋪，提升社區服務機能與在地商業繁榮。

都發處指出，近年積極與國家住宅及都市更新中心合作，透過容積獎勵、都市更新分回、整體開發取得社福用地等方式，多元擴充社宅量能，目標讓社宅政策能穩健地持續推動，打造更友好的居住環境。

關鍵字：新竹市社會住宅社宅金城安居

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