14年前「同學透天新家才698萬」　27歲妹看房爆感慨：生錯年代？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名27歲女網友預計明年結婚，所以最近跟準老公不斷在看房，然而房價卻讓他們望而卻步，也不禁想起14年前，同學透天厝新家才698萬元，最後她無奈直呼，「不是不想買房，而是真的無法。」

女網友在Dcard發文提到，她今年27歲即將滿28歲，預計明年要與男友登記結婚，目前一直在看房，但看到房價時卻直搖頭，「記得我國小時大概2010年，我同學新家透天厝才698萬元；現在這裡透天厝買不到了，全部都改成大樓、公寓，而透天厝都要2000-3000萬。」

她坦言，自己每個月薪水5萬元、男友6萬，「面對這房價還是望而卻步，懷疑自己是不是生錯年代。最近研究台中烏日的建案，2018年大樓一戶3房2廳2衛，每戶才800多萬元，現在2024年漲到每戶1600萬元以上，人生好難...有人有同感嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，網友們紛紛回應，「每年看每年漲，算一下自己能負擔就貸下去了」、「3房買不起可以買2房，近的買不起可以買遠的，新的買不起可以買老的」、「至少妳的生活品質應該不錯，我領最低薪資只能生存、沒辦法生活，買手搖杯就決定有幾餐要吃泡麵渡過」、「不要回頭看，要看現在的行情如何並且調整自己的認知，不然永遠買不了房」、「目前只能往蛋白蛋殼區觀望，增加點通勤時間，換來低一點的壓力」。