被嫌怪！他當「自家大樓保全」天天自然醒　一票驚：老年夢想

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

先前曾有網友問卦「有人在自己大樓當保全嗎？」現在真的有人分享，他畢業後在傳產做了快兩年的業務助理，但低薪、鳥事多，公司還離家超遠。就在前兩個月，他投履歷到保全公司，沒想到不僅上了，被分派的大樓就是他家，目前已經做了一個月，可以睡到飽、秒回家超開心，卻被其他住戶皺眉批評「好奇怪」。

有網友在Dcard發文「在自己家當保全真的很奇怪嗎？」家人8年多前幫他買了2房1衛的房子，普通私校英文系畢業的他，一開始在傳產做了快兩年的業務助理，但低薪、鳥事多，公司還離家超遠。

就在前兩個月，他看到有保全公司在徵人，薪水跟業務助理差不多，但能準時下班，他便投了履歷。隔天經理馬上打來詢問意願，並透露之後要被分派的大樓，「結果居然就是我的家！面試完後，我馬上答應這個職缺。」

目前他已經在家當一個月的保全，每天都可以睡到上班前1分鐘再下樓，晚上8點下班回家不用30秒，「這一個月來都做得很開心。」不過，最近某天下班，他跟某戶住戶一起搭電梯上樓，對方得知他也住該棟大樓，瞬間皺眉說了一句「好奇怪」，令原PO心中狂湧問號，「我用我工作保護我自己的家，到底哪裡奇怪？」

貼文引發議論，多數人都直讚，「我的老年夢想欸！退伍後在樓下當保全，沒壓力、睡飽飽，一個月領個幾萬以上有什麼不好」、「說奇怪是他們不懂，不用通勤的工作大家搶著要」、「通常是會被禁止在自己的社區當保全啦！不過我真的覺得，下樓就上班這樣挺不錯的，方便快速睡到自然醒。」

還有過來人笑回，「剛剛看完原po這篇文章，我還以為是我自己夢遊打的，跟我狀況相似度也太高，已經在自己家社區做滿2年了！月入4萬，不需外出通勤上班，午餐秘書買，有事經理來！」「我們社區的保全有四位，有三位就是我們社區的住戶，一點也不奇怪，說奇怪的人自己最奇怪。」

其中，也有網友提醒，「之前有看過文章是說最好不要當自己住家的保全，因為保全會知道很多其他住戶的行蹤或資料，怕住戶有安全疑慮」、「其實正常保全公司知道你是社區的人就會考慮調點，畢竟如果出事後要怎麼面對你的另一個身份是很麻煩的」、「要避嫌比較好。」