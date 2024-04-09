六都老屋重建破5千件　台中危老核准數勝新北

▲全台都更、危老件數合計5232件，其中危老數量比都更多出1倍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

全台都更、危老件數合計5232件，其中危老數量比都更多出一倍。值得關注的是，台中成危老黑馬，核准數勝過新北，專家分析，危老落日條款使得台中產權單純的屋主申請積極。

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近期花蓮發生大震，各界關注都更議題。住商機構彙整《都市更新網》數據，全台截至2月底，已有3509件危老案經過核准、都更也達1723件，其中都更、危老申請均以台北市為最多。

值得一提的是，台中市危老申請量超越新北，位居第二。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，危老因為有容積獎勵的落日條款，產權單純的老屋申請積極，應是台中申請量大增的主要因素。





▲台中成危老黑馬，核准數勝過新北 。（表／記者項瀚製）

徐佳馨指出，台中市近年各大重劃區發展飽和，且地價高居不下，對建商而言，若有同樣開發成本，倒不如以市中心為發展重心，且近年市區內幼稚園、老飯店等業主亟思改變，因此吸引不少知名建商大舉進入危老市場。

另外，觀察六都危老案中，平均核准面積最低者是台南市，平均每件危老案僅約147坪。徐佳馨認為，台南市素有「古都」之稱，開發歷程較早，街廓環境狹小，且蛋白區不少重劃區土地有待開發，建商整合意願降低，以致於危老效益不佳。

徐佳馨提醒，危老案件雖整合容易，且核准時程相對快速，但現今市況有原物料、工資高漲等問題，而小案場受限於基地狹小，營建成本更高，面臨缺工議題也更勝於中大型工地，常見危老案核准多年，但遲遲等不到工班開工，加上危老優惠落日將至，住戶間趁早凝聚共識才能皆大歡喜。

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