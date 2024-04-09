女友家廁所像毒氣室！馬桶「卡滿屎垢」　他被臭到崩潰：還要交往嗎

▲原PO說女友家的廁所就像毒氣室。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

情侶間不只個性需要磨合，生活習慣是否契合也很重要。一名網友就說，自己和女友的價值觀相近，平時相處很融洽，不過近來去對方家中作客，意外發現女生家的廁所宛如「毒氣室」，馬桶上卡了很多陳年屎垢，讓他超級崩潰，不禁思考「這樣的女友適合我嗎？」

原PO在Dcard發文表示，和女友交往的幾個月以來，發現雙方的價值觀相近，個性也很合，但因為平時2人都各自住在自己家，所以不清楚女友的生活習慣。日前他就趁著清明連假到對方家中拜訪，不料去上廁所才發現，對方的衛生習慣似乎不太好，一進去就聞到濃濃惡臭，「像是進入毒氣室」。

原PO本想忍一下就過了，未料下秒又發現馬桶沒刷乾淨，上面卡了很多陳年屎垢，讓他超級崩潰。回到自己家之後，他不禁思索，「這樣的女友適合我嗎？」雖然2人價值觀和個性非常契合，唯獨廁所臭到讓他大吃一驚，但還是不確定能不能繼續走下去，於是PO文求助，「大家如果遇到這樣的對象會繼續交往嗎？」

▲原PO被女友家的廁所臭到崩潰。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網友紛紛表示，「就看你自己能不能接受吧，我自己是沒辦法接受，我很怕廁所很髒…天天洗兩次廁所」、「廁所有很重的味道我也不能接受，但房子舊了馬桶很難沒垢欸，大力一直刷也刷不太掉的那種，很少人會為了馬桶不要有垢打掉換新的吧」、「看平常馬桶是誰負責的，不用擔心，結婚是女朋友跟著你回去，你又不是跟馬桶結婚」、「如果價值觀相近、個性真的合得來，或許可以直接提出這件事的感受」。

還有人分享經歷，「我前任家也是衛生習慣極其匪夷所思，廁所的鏡子可以髒到完全看不到自己，馬桶我完全不敢坐，走在家裡可以踩到狗尿，前任那個時候還堅持他衛生習慣很好，結果同居後發現他是那種自己尿尿噴到馬桶蓋還會怪我沒尿準的人」、「之前去前男友家，他家人東西到處亂放，家裡貓貓狗狗味道很重，地上一堆肉眼可見的髒污，廁所也有尿垢」、「我老公家也是超噁，是我不敢去上廁所的程度，每次去那邊吃飯，我想上廁所都寧願忍住」。

但也有人認為可以再觀察，「先和女友同居呀，有不好衛生習慣的說不定是她父母，不一定是她。有些人會因為長期抗爭未果而一起擺爛，但不代表不重視耶」、「有個問題喔，她家只有廁所有問題嗎？還是其他地方有堆很多東西什麼的？其他地方有很髒亂嗎？」「環境不乾淨不代表女友一定不乾淨，我們家就地上一個界線，我媽很髒，我有潔癖」、「有些家裡是長輩的習慣不好，要多觀察女友的日常習慣，先不用急著下判斷，真的發現習慣有落差對方也改不了的話也只好分開，有些習慣是根深蒂固的，要我看那些屎垢我也不行」。