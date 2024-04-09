傳統富人區以外　高雄年收200萬↑高薪族湧進台積概念區

▲高雄2023年高薪族最愛購屋熱區，以鼓山區榮登榜首，而台積概念區也全上榜。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄台積電題材發酵與科技大廠陸續進駐，高薪人才愈來愈多。房仲業者統計金融聯徵中心資料，高雄2023年高薪族最愛購屋熱區，以鼓山區榮登榜首，而台積概念區也全上榜，信義房屋專家表示，台積區房價飆高，墊高購屋門檻，拉升整體高薪購屋族比例。

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台灣房屋集團根據金融聯徵中心資料統計，高雄2023年年薪超過200萬元以上的高薪購屋族，占比近1成，且比5年前增加約2個百分點。而高雄房市發展蓬勃，近5年平均總價從763萬元，增加至979萬元，總價負擔增逾2百萬元，

觀察這些高薪族最愛購屋熱區，鼓山區高薪族占比近2成，榮登榜首。從增加幅度來看，高薪族增加最多的則是三民區，近5年成長約4.9個百分點，成為越來越多有錢人群聚的熱區之一。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，鼓山區包括美術館及農16豪宅聚落，素有高雄富人區之稱，因此高薪購屋族占比高並不意外。

▲高雄2023年高薪族購屋熱區。（圖／台灣房屋提供）

另外，包括楠梓、仁武、橋頭等台積電概念區，高薪購屋族均有增加趨勢。其中，楠梓區近5年增加3.5個百分點，有錢人增加幅度，還比鼓山區更高。

信義房屋高三區協理周清源表示，高雄受惠台積電效應，周邊車程30分鐘內的台積電概念區，如楠梓、仁武、橋頭等區，因高科技產業進駐、科學園區等議題，一舉衝高近年房價，加上建商紛紛搶進推案，新案陸續推出也帶動購屋門檻提高。

此外，又有S型廊帶的產業鏈科技人、置產客等高資產族群，提前進場卡位，也拉高近年整體高薪族購屋比例。

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