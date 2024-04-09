「年輕人買房很苦」　達永帥董：北市新案靠1招付得起

▲7年級生達永建設董座莊政儒自稱深知年輕人買房之苦，在市中心破天荒推出49萬元簽約個案。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北房價高，自備款動輒數百萬，成買房最大阻力！7年級生達永建設董座莊政儒自稱深知年輕人買房之苦，在市中心破天荒推出49萬元簽約個案，「以此方式讓買房更輕鬆，剩下的靠平常收入、控制支出，是付得起的，而低首付也將成未來趨勢。」

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7年級生的達永建設董事長莊政儒表示，身邊有許多同學、朋友陸續出現成家購屋需求，但高房價成為買房最大阻礙，他自認深知年輕人買房的不容易，因此在台北市中心推出新案「吉祥．如藝」，大幅降低購屋門檻。

「台北市房價高，自備款10%動輒就要200~300萬元，若同時還要養小孩，提供孝親費，非常辛苦。」莊政儒說，「吉祥．如藝」特別推出49萬元簽約，讓買房變得更容易，剩下的靠平常收入，控制支出，是付得起的。

莊政儒說，「吉祥．如藝」是目前達永在北市推出自備最低的個案，整體而言未來低首付方案會成台北房市趨勢，達永下半年將再敦化南路一帶推案，也預計走低首付路線。

▲莊政儒說，低首付的優惠方案將成為台北房市趨勢。（圖／記者項瀚攝）

至於購屋門檻更低的公司貸，莊政儒說，公司貸比較複雜，過去市場上也發生一些糾紛事件，目前還沒有考慮此方案，除非未來房價繼續高漲才有可能。

新潤機構董事長黃文辰補充：「『吉祥．如藝』的付款方式已經很輕鬆了，我們其實也希望，消費者不要越過硬買，還是要評估自身的財務狀況」。以該案18坪為例，49萬元簽約，工程期每月4.9萬元支付57個月，之後進入房貸階段每月則約為6~7萬元。

黃文辰也強調，在高房價下的低自備重要性，並透露未來在中山區還有一案預計與達永合作，基地達800坪，可能也會有相關的優付方案。





▲黃文辰（右2）透露，未來在中山區還有一案預計與達永合作，可能也會有相關的優付方案。（圖／記者項瀚攝）

「吉祥．如藝」位於基隆路、永吉路交叉口，打造23層建築，規劃18~41坪、1+1~3+1房，每坪開價135~150萬元，總價落在2200~6500萬元。

有趣的是，「吉祥．如藝」為都更改建案，基地上有一座「台北聖興天后宮」，這原先是老舊鐵皮房屋，黃文辰在2020年以15.4億元買下後，虔誠的他打造成媽祖廟，占地305.5坪。

而當時約過了半年後，莊政儒找上新潤，共同造就了「吉祥．如藝」，總基地面積1061.7坪，大部分土地都由兩間公司持有，只有少部分地主合建，全案總銷高達120億元。

事實上，在寸土寸金的基隆路近年有許多改建案，除了「吉祥．如藝」外，還有「大隱青后」、「ONE 360昇陽國際」、「華誼信義閱翠」、「華誼信義閱明」等等。

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