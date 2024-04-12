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台中最適居　「青山旭」10年難得一遇

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲鉅陞建設集大成之作「青山旭」成為文心森林公園特區周邊難得一遇的新案 。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在台中買房的選擇有很多，可選擇繁華的市中心、也有生活機能良好的舊市區、也能選擇綠意盎然的公園宅或是正在起飛的軌道經濟捷運宅，甚至有部分家長也會特意選擇校風良好的學區宅，而這些適合居住的條件，鉅陞建設集大成之作「青山旭」全都包攬。

優秀的地段不能被複製，但居住環境的高品質卻是需要整體都市計畫與多年養成，鉅陞建設「青山旭」位於文心森林公園特區，立於惠文路、大墩六街口，三面臨路的基地，大面寬規劃雙塔地標大樓，在周邊透天群中，一眼望盡文心森林公園之美。

生活與居住品質的縫合，讓「青山旭」在規劃上成為鉅陞建設最捨得的一次，雙塔建築、4併格局搭配3梯的規劃，承襲豪宅血脈不僅戶戶都是邊間，採光通透不說，39、41坪規劃，更切中急迫透天換大樓、舊屋換新家的族群，在最適居的地段，推出最適居且總價好入手的宜居之家，更是整條惠文路上唯一擁有24席宜居陽台的個案。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「青山旭」成為整條惠文路上唯一擁有24席宜居陽台的個案。（圖／業者提供）

「青山旭」基地位於文心公園特區，開發密度較低，卻不失豪宅環境氛圍，成為擁有最佳生活品質的獨特存在，因此文心森林公園特區周邊一直是台中市被譽為最適合居住的地點，將範圍再縮小到惠文路，成群獨棟透天群，路上沒有嫌惡設施干擾，「高雅清輕」是過去30年來被不少民眾選為中部換屋族「最嚮往的一條路」。

鉅陞建設堅持「專寵自住」的使命感，集結業界菁英陣容，在827坪豪宅標準的文心森林公園特區完美地段，打造適居的產品，除了步行可達「文心森林公園」，當然包含正在起飛的軌道經濟「文心森林公園站」，周邊生活機能從5期滿滿的特色小吃，到全世界業績第一的好市多應有盡有，米其林環繞的美食華爾街公益路也是近在咫尺。

此外，鉅陞「青山旭」位於明星學區之中，，特色明星學校周邊房市也成為入手標準，「青山旭」以絕佳學區條件囊括私立鹿鳴村幼兒園、大新國小到大墩國中等名校，入住就等於一攬頂級教育資源。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「青山旭」集結業界菁英陣容，在文心森林公園特區打造適居的產品。（圖／業者提供）

最關鍵的是不論從基地、位置、地段、學區、產品規劃，在文心路、惠文路、公益路、五權西路四條主幹道，「青山旭」的出現亦是10年來難得一遇的新案，在屋齡10年內要找到相似的產品，幾乎可說是絕版，而要在未來10年再找到相同基地、相同規劃、相同總價的新案，難度更是難於登天。

也因鉅陞建設在「青山旭」個案上，秉持著「大建商不做、小建商做不到」的獨特性，瞄準消費者需求，以一條龍服務滿足自住客對購屋的一切大小事，尊榮服務另闢蹊徑，不僅服務all in one，新案「青山旭」也是應有盡有，滿足自住客購屋一次到位all in one的所有嚮往。

「青山旭」基本資料

住宅規劃：27-41坪
洽詢電話：04-2386-2288
詳細資訊：https://reurl.cc/Ej8GZK

關鍵字：台中鉅陞建設青山旭文心森林公園特區適居宅惠文路有感建築專寵自住

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