台中最適居　「青山旭」10年難得一遇

▲鉅陞建設集大成之作「青山旭」成為文心森林公園特區周邊難得一遇的新案 。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在台中買房的選擇有很多，可選擇繁華的市中心、也有生活機能良好的舊市區、也能選擇綠意盎然的公園宅或是正在起飛的軌道經濟捷運宅，甚至有部分家長也會特意選擇校風良好的學區宅，而這些適合居住的條件，鉅陞建設集大成之作「青山旭」全都包攬。

優秀的地段不能被複製，但居住環境的高品質卻是需要整體都市計畫與多年養成，鉅陞建設「青山旭」位於文心森林公園特區，立於惠文路、大墩六街口，三面臨路的基地，大面寬規劃雙塔地標大樓，在周邊透天群中，一眼望盡文心森林公園之美。

生活與居住品質的縫合，讓「青山旭」在規劃上成為鉅陞建設最捨得的一次，雙塔建築、4併格局搭配3梯的規劃，承襲豪宅血脈不僅戶戶都是邊間，採光通透不說，39、41坪規劃，更切中急迫透天換大樓、舊屋換新家的族群，在最適居的地段，推出最適居且總價好入手的宜居之家，更是整條惠文路上唯一擁有24席宜居陽台的個案。

▲「青山旭」成為整條惠文路上唯一擁有24席宜居陽台的個案。（圖／業者提供）

「青山旭」基地位於文心公園特區，開發密度較低，卻不失豪宅環境氛圍，成為擁有最佳生活品質的獨特存在，因此文心森林公園特區周邊一直是台中市被譽為最適合居住的地點，將範圍再縮小到惠文路，成群獨棟透天群，路上沒有嫌惡設施干擾，「高雅清輕」是過去30年來被不少民眾選為中部換屋族「最嚮往的一條路」。

鉅陞建設堅持「專寵自住」的使命感，集結業界菁英陣容，在827坪豪宅標準的文心森林公園特區完美地段，打造適居的產品，除了步行可達「文心森林公園」，當然包含正在起飛的軌道經濟「文心森林公園站」，周邊生活機能從5期滿滿的特色小吃，到全世界業績第一的好市多應有盡有，米其林環繞的美食華爾街公益路也是近在咫尺。

此外，鉅陞「青山旭」位於明星學區之中，，特色明星學校周邊房市也成為入手標準，「青山旭」以絕佳學區條件囊括私立鹿鳴村幼兒園、大新國小到大墩國中等名校，入住就等於一攬頂級教育資源。

▲「青山旭」集結業界菁英陣容，在文心森林公園特區打造適居的產品。（圖／業者提供）

最關鍵的是不論從基地、位置、地段、學區、產品規劃，在文心路、惠文路、公益路、五權西路四條主幹道，「青山旭」的出現亦是10年來難得一遇的新案，在屋齡10年內要找到相似的產品，幾乎可說是絕版，而要在未來10年再找到相同基地、相同規劃、相同總價的新案，難度更是難於登天。

也因鉅陞建設在「青山旭」個案上，秉持著「大建商不做、小建商做不到」的獨特性，瞄準消費者需求，以一條龍服務滿足自住客對購屋的一切大小事，尊榮服務另闢蹊徑，不僅服務all in one，新案「青山旭」也是應有盡有，滿足自住客購屋一次到位all in one的所有嚮往。

「青山旭」基本資料

住宅規劃：27-41坪

洽詢電話：04-2386-2288

詳細資訊：https://reurl.cc/Ej8GZK

