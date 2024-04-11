一代望族殞落！　永豐棧何家10年27億家產淪法拍

記者陳筱惠／台中報導

原永豐棧旗下品牌、去年剛復業的「阿利海鮮」才剛找到租客，上月底驚傳以10.1億元進入法拍市場。永豐棧何家是出身台中市何厝的望族，曾是家底深厚的大地主。自2014年開始，創辦人何豐棧下一輩的姪兒陸續爆出欠債、跳票等情事，盤點永豐棧相關企業與關係人，自2014年起包含起家厝、豪宅物件最後甚至酒店，在10年內都接連進入法拍市場，總法拍金額高達27.2億元。

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▲台中知名永豐棧酒店原經營的何姓家族，10年來家族資產進入法拍總價逼近28億元。（圖／記者陳筱惠攝）

「阿利海鮮」目前由台日旅宿品牌「敦謙國際」經營，但因原東家豐昱國際（永豐棧登記相關公司）跳票，遭債權銀行聲請法拍，第一拍預計4月25日執行，底價10.1億元，引起市場關注。

▲「雀客藏居台中大墩」（原阿利海鮮）房地在月底進入首拍，底價高達10.1億元。（圖／記者陳筱惠攝）

何家出身台中市何厝的望族，曾是家底深厚的大地主。最為人津津樂道的是2008年金融海嘯時，何家出手內湖的「東京企業總部大樓」，解救遠雄於水火之中。隨後永豐棧主力轉往經營飯店及餐飲，「阿利海鮮」則是在2010年引進集團開業，火紅一時。

但何家自2014年開始，創辦人何豐棧下一輩的姪兒陸續爆出欠債、跳票等情事，自此何家便開始跌落神壇。盤點永豐棧相關企業與關係人，自2014年起首筆法拍土地出現後，包含起家厝、豪宅物件最後甚至酒店，在10年內都接連進入法拍市場，總法拍金額高達27.2億元。

在永豐棧酒店爆發財務危機的2021年時，就有報導指出，公司已將名下所有能借錢的資產都設定抵押權，且為了籌錢調度，何家部分土地已借款到第7順位、甚至向民間借貸付息超過2分利。

從法拍資料顯示，永豐棧名下西屯區上石碑段作為停車場用地的2225坪土地，早在2014年短暫出現法拍市場，法拍原因為給付票款，總底價15.58億元，但在投標日前夕因延緩執行停拍。由此判斷，何家財務危機連綿長達10年之久。

▲何家位於西屯區甘州二街上的起家厝透天已有人出手得標。（圖／記者陳筱惠攝）

自此之後，何家二代的七期豪宅「寶輝世紀花園」，以及位於西屯區甘州二街上的起家厝，也都相繼進入法拍市場。其中，位於西屯區甘州二街上的起家厝為6層樓透天已在2022年拍定，總金額約1.2億元。

其中，2020年7月遭法拍的「寶輝世紀花園」6樓戶，一拍流標後停拍，後由何家自行處分資產、出售總價3450萬元。七期資深房仲指出：「該豪宅出售創下當年度全社區最低價，此舉也驗證何家擁有急迫的資金需求及壓力。」

▲永豐棧何家旗下房地法拍一覽表。

而最新一筆甚至撼動到酒店建物，對此，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「『雀客藏居台中大墩』（原阿利海鮮）底價高達10.1億元。由於總價高、建物型態特殊，買方有限，預計一拍流標機率大。」

不過，由於該棟租約是查封後才簽訂租約，後續新的所有權人勢必會與目前經營團隊重新簽訂契約，若是能調整租金則年租金投報率可能會超過3.5%，也不排除會有相關投資盤進場以取得建物與土地為考量。

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