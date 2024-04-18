北市中正重南大道「全坤富御」　SC鋼骨綠建築城堡菁英傳世

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▲台北中正區是政治、經濟、金融及文化中心，全坤建設特別選址其中中心大道重慶南路首排，打造出「全坤富御」黃金級綠建築。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

聚集政治、經濟、金融及文化中心的地段，向來都是許多政商名流、頂峰人士的置產首選，而在台北市自日治時期以來這樣的地段非中正區莫屬，以重慶南路為中心軸、台北市雙子星大樓為起點，會途經總統府、司法院、北一女中、植物園、兩廳院等非常多重要政經文教機構，隨著台北市東西軸線翻轉，再加上中正橋翻新以及第一期即將完工的捷運萬大線，中正區更展現持續發展的新面貌。

中正區除了是台北市重要的政經核心，區內也有許多公園綠地提供在地居民休憩的空間，像是佔地約8.2公頃的台北市立植物園，不僅擁有豐富生態還有古蹟，成為民眾難得能在市中心享受綠意盎然美好的好去處。沿著重慶南路延伸到底、中正橋的旁邊則有中正河濱公園，佔地約12.1公頃的土地上設有諸多遊樂設施、運動場所，讓人可以一邊運動一邊欣賞水岸美景，輕鬆寫意生活。

重慶南路見證了近代臺灣的權力交替與政經流轉，也帶動了附近區域的發展，讓深耕建築領域50年的上市集團全坤建設選擇在重慶南路首排，打造城堡式建築「全坤富御」，基地擁有三面臨路的優勢，周邊除了有豐富綠地資源之外，還有優質的學區，走路約2分鐘可達明星學區螢橋國小、步行約10分鐘就能到古享國中，讓孩童們在國民義務教育階段皆可步行上學，父母省去接送煩惱。返家回到「全坤富御」，社區面積約521坪，庭園空間完整獨立，住戶不必擔心外人打擾、確保居住隱密性；樓層規劃為地上22層、地下3層，高樓層住戶坐擁俯瞰101、中正河濱公園的寬闊景觀。

為了讓住戶住得安心，全坤建設籌劃「全坤富御」不惜重金，選用韌性、勁度佳且抗震性強的SC鋼骨結構；並以操刀北市眾多指標個案經驗，將建築外觀設計為奢華典雅風格，同時又兼具永續發展的黃金級綠建築，期盼落成後能與台北雙子星相互輝映，成為重慶南路上最耀眼的一顆星、一座雋永地標。

「全坤富御」設計28至45坪2～3房，居家空間適中且規劃舒適宜居，以36坪3房為例，從玄關就配置不少收納空間，客餐廳7米尺度加上大面採光，讓室內整體明亮舒展；使用日本三協氣密窗搭配6+6Low-E膠合玻璃，降低噪音干擾，提升居家安寧品質的同時也讓夜晚睡得更好。廚房則配備德國Nolte精品廚具，曾於2015年、2017年及2022年分別榮獲德國最受歡迎廚房品牌第一名的品質，再搭配瑞士進口品牌Franke三機，讓下廚時光變得好享受。

36坪3房的主臥室空間寬敞，可三面下床，還放得下容量充足的衣櫃及化妝桌，堪稱是許多人夢想中的完美臥室；且所有房間皆對外開窗，自然光線穿透灑進房內，使得整間房看起來更加通透。衛浴建材採用五星級規格，配備獲得紅點特殊大獎以及if設計獎的KOHLER的全自動免治馬桶、Hansgrohe五金配件，並採用日本Panasonic四合一暖風機，種種生活細節「全坤富御」都幫住戶設想到位。

擁有豐富人文底蘊、群聚各大行政機關的中正區，隨著雙子星門戶計劃的完成，即將蛻變為北市全新的商業、藝文、娛樂和綠地聚集地，位處重慶南路的首席地段上的「全坤富御」，不光是以22層高的SC凌雲鋼構建築向民眾展示頂尖建築工藝，外加室內融合各國精品建材，塑造出無與倫比的22層地標，成就一處能夠繼續書寫代代相傳美好詩篇的生活居所。