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安定水岸首席「南科闊朗朗」 約3分鐘到南科 紓壓景觀宅成就質感生活

▲安定區房價相較於新市、善化較親民，還能享受無可取代的水岸景觀美景。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

全台3大科學園區竹科、中科、南科，其中南科在2023年拿下營業額第一，首度稱霸，超越竹科，台積電插旗、產業進駐，帶來可觀就業人口紅利。

▲▼台積電3奈米量產暨擴廠典禮12/28於台南科學園區盛大舉行，台積電董事長劉德音、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、台南市長黃偉哲等官員出席典禮，共同觀看上樑儀式。（圖／記者湯興漢攝）

▲南科科學園區2023年營業額第一，台積電插旗促進就業成長。（圖／記者湯興漢攝）

財經專家汪潔民表示，「南科現在飽和了，缺乏醫療、商辦以及商城，市府啟動南科ABCDENO七區，開發集中大家所期待，包括商辦、商城以及醫療中心，其中在B跟C將來會是比較熱門的一個地段，此外，安定、善化、新市的成長空間會更大，不過這附近房價都已經漲上去了，安定、善化、新市最大差別，在於安定位於曾文溪旁，也就是說觀景第一排，只有安定才有，台積電在曾文溪旁也做了許多景觀佈置，包括棧道規劃、河景都是稀有的，所以如果有河景的題材的時候，房價通常都會比周圍的房價貴到3成左右。」

財經專家汪潔民提到，「以竹北市房市來看，如果是鄰近高鐵地區，通常房價會比周圍大概貴最高可以到3成左右，其中最熱門的就是關埔，關埔靠河第一段，是率先已經飆破均價60萬，現在已經逼近到70、80萬，甚至已經喊到90萬的價格。」

▲南科闊朗朗 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲南科穩定擴建帶動就業增加，安定區購屋需求上升。（圖／記者 謝婷婷攝）

相較房價高漲的新市、善化，安定不僅房價親民，水岸景觀宅坐享無可取代的美景，新竹在地知名建商閎基建築禾逸開發，過往建案廣受竹科人喜愛，看好安定發展潛力特地在曾文溪畔打造景觀紓壓宅，優惠首付50萬元起。

▲南科闊朗朗 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「南科闊朗朗」水岸首排，擁有無限棟距，開車約5分鐘到達南科。（圖／記者 謝婷婷攝）

建案代表文樺行銷總經理賴玉文表示，「南科闊朗朗規劃是兩房到三房，目前兩房也已經完全銷售一空，35坪大三房都是雙面採光的規劃，雙衛浴都有開窗，另外，大樓本身沒有規劃店面的設置，住宅更加單純，公設控制在31%，除了挑高門廳外，還設置健身房、瑜珈教室、廚藝教室以及戶外區，擁有曾文溪畔無限景觀、水岸景觀的優勢，建案距離南科開車約3分鐘，在南科工作，不管是上班下班，都可以用最快的速度回到家。」

▲南科闊朗朗 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼「南科闊朗朗」規劃18-35坪2-3房房型。（圖／記者 謝婷婷攝）

▲南科闊朗朗 。（圖／記者謝婷婷攝）

受惠於南科穩定擴建發展以及產業帶來的群聚效應，就業人口逐步上升，安定區購屋剛性需求持續增加，未來補漲空間可期。

南科闊朗朗｜2-3 房 矽金水岸景奢宅｜
#閎基建築 #禾逸開發 #文樺行銷
☎️ 貴賓專線：06 - 583 - 7555
接待中心：台南市善化區自立路98號
更多資訊：https://grh.tw/

關鍵字：南科台積電安定區房價就業

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