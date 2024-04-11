少子化衝擊房市？　一表看七都人口減、價反漲

▲少子化嚴峻，但房價還是一直漲。（示意圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／綜合報導

少子化嚴峻，但房價還是一直漲，觀察七都幼年人口與預售房價，人口下滑19.2%的台北市，房價也有3成以上漲幅。而房價漲1.4倍最多的台中，人口也減少1成，顯見少子化目前仍影響不了房價。

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內政部與各縣市民政局資料顯示，六都和新竹縣市2013~2023年間，幼年人口（0~14歲）都有不同程度下滑，其中以台北市、高雄市減幅達19.2、17.9%最高。而桃園、新竹僅減少5%以內，為七都中相對年輕的縣市。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，台北、高雄等一線城市，開發歷程較早，本身就有不少高齡族群，區域難擋人口老化趨勢，使14歲以下幼年人口下滑幅度擴大。

至於桃園受惠於房市外擴，吸引年輕外來人口相繼移入，而新竹則有高科技產業加持，年輕新貴攜家帶眷在此成家立業，因此2縣市相繼成為七都中最年輕的城市。

▲七都房價表現與人口少子化趨勢脫鉤。（表／記者項瀚製）

觀察實價預售價格，七都房價表現與人口少子化趨勢脫鉤，各縣市至少都有3成以上的房價漲幅。其中，新竹市、台中市、台南市漲幅皆達1倍以上，尤以台中房價成長1.4倍漲幅最高。

值得注意的是，台北市2013年以來幼年人口減少近2成，跌幅為七都最高，新案房價卻僅成長約3成，漲幅為各六都與新竹縣市中最低，顯示台北市人口少子化最嚴重，房價表現也相對遜色不少。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，三縣市共同受惠於科技園區議題，不僅帶來區域經濟發展，也吸引高購屋能力的科技就業人口移入，房市發展具有支撐力道，墊高區域新案價位。

賴志昶認為，北市近年來受房價過高所困，漲幅相對有限，年輕、首購族群住不進北市而紛紛外移，使人口年齡偏高。不過，北市仍是全台唯一平均預售單價破百萬元的縣市，若房市大盤仍持續穩漲，隨著人口年齡結構改變，預估區域產品將持續朝精品化、小宅化發展，新案單價應仍有想像空間。