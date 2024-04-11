年增1.6倍！Q1土地交易469億　建商董座曝出手動機

▲土地買氣逐漸活絡，Q1交易額約469億元，年增近1.64倍。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

土地買氣逐漸活絡，Q1交易額約469億元，年增近1.64倍，甚至直接超越去年H1。而前3名商用不動產交易包括「芙蓉大樓」、「展華花園會館」、「晶悅國際廣場」，都具備危老都更效益。

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高力國際調查，Q1商用不動產交易金額達438億元，年增高達1.65倍，更是2022年以來同期最高，其中光是建商就貢獻229億元、占比約52.28%。土地買氣也逐漸活絡，Q1交易額約469億元，其中建商便出手260億元、占比約55.43%。

Q1商用不動產前5大指標交易案，分別為北市「芙蓉大樓」131.25億元、北市廠辦「瑞光大樓」與「利豐大樓」共47.89億元、桃園「晶悅國際飯店」34.79億元、台中「展華花園會館」34億元、台南「國賓影城大樓」16.4億元。

值得關注的是，「芙蓉大樓」、「晶悅國際廣場」、「展華花園會館」等3宗交易，均是以大部分產權或是整棟購置後布局危老或都更重建的案例，顯見「帶殼土地」相當受關注。

其中，「晶悅國際廣場」是由新潤機構及另外3家公司購入，另外Q1新潤也與自然人一同購入林口力行段1676坪大面積土地。而2年前新潤機構董事長黃文辰曾喊出「封盤不買地」，如今則已開始大動作購地。

▲「晶悅國際廣場」是由新潤機構及另外3家公司購入。（圖／翻攝自官網）

黃文辰表示，林口力行段土地面積大，推案總銷可達130億元，且距離未來艾司摩爾廠房僅1公里，看好區域可再持續發展10年，全案預計在2025年推出。」

黃文辰指出，桃園「晶悅國際廣場」也具規模經濟，總銷上看150億元，預計規劃920戶，並同樣於2025年推出，且重點是該案為都更案，雖然購買金額達35億元，但貸款成數較高，買起來比較輕鬆，而這樣的地段條件的物件也相對稀有。

高力國際董事總經理劉學龍表示，Q1在「商用穩、土地回溫」情勢下，預期自用型買方、高資產族群在考量不動產兼具收益與保值的考量下，將持續成為今年買盤主要動能，「至於土地買氣則在開發業者積極出手買地後，可望推升全年土地交易總額。」

▲劉學龍表示，土地買氣則在開發業者積極出手買地後，可望推升全年土地交易總額。（圖／記者項瀚攝）

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