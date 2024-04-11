鴻海攜手裕隆設廠橋科　一查房價驚「蛋殼區也站3字頭」

▲鴻海集團與裕隆集團合資設立鴻華先進在橋科動土，打造電動車生產基地。（圖／高雄市經發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年積極產業轉型，除了台積電高雄廠動土，也有橋科議題助攻，11日鴻海集團與裕隆集團合資設立鴻華先進在橋科動土，打造電動車生產基地，產業進駐帶動房價上漲，連蛋殼區都站上3字頭，不少在地人都驚呼「好貴」。

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▲橋頭科學園區2期工程計畫，目前已有20家核准進駐廠商。（圖／記者張雅雲攝）

橋頭科學園區2期工程計畫範圍位於燕巢區、橋頭區，面積262公頃，分為產業用地、住商區，目前有20家核准進駐廠商。其中，鴻海集團與裕隆集團合資設立鴻華先進，1月核准進駐橋科，位於燕巢區，預計投資10.62億元，打造電動車生產基地及自駕車測試場域，預計2025年完工。

根據實價登錄最新資料，連非房市熱區的燕巢，也從透天紛紛改推華廈產品，預售案賣出3字頭房價，最高價達31.5萬元，創下區域新高，連在地人都驚呼「好貴」。

▲燕巢區最高價達31.5萬元，創下區域新高價。（圖／翻攝自實價登錄網站）

高雄市仲介公會副理事長鄭啟峰表示，燕巢久無新案推出，加上當地透天總價愈來愈高，至少1500萬元起跳，累積的購屋需求，造成民眾願意以高單價買華廈預售案，降低購屋門檻。

大高雄不動產開發商業產業同業公會理事李汪城則指出，不少購屋族考慮總價帶，只能往蛋殼區購屋，燕巢有國道10號經過，車程30分鐘可到北高市區，目前燕巢住宅土地單價落在25萬元上下，營建成本也要單坪15~17萬元，光是以新成本推估，成本就近3字頭。

此外，雖然單價出現3字頭，但坪數多為20~30坪，實際上成交總價幾乎都在600~900萬元，未來又有橋科等產業利多，吸引不少民眾購屋。

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